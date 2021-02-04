Bakan Kasapoğlu ile şarkı söyleyen gençler: Sesi çok güzeldi
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Bakan Kasapoğlu ile şarkı söyleyen gençler: Sesi çok güzeldi

04.02.2021 08:01 | Son Güncelleme: 04.02.2021 08:12
Bakan Kasapoğlu ile şarkı söyleyen gençler: Sesi çok güzeldi

VAN'a cuma günü gelen Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Gençlik Merkezi'nde gençlerle buluşup, şarkı söyledi.

VAN'a cuma günü gelen Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Gençlik Merkezi'nde gençlerle buluşup, şarkı söyledi. Gençlik Merkezi Müzik Kulübü gönüllüsü Nuray Alataş, Bakan Kasapoğlu'nun sesinin çok güzel olduğunu belirterek, "Bakanımızın Van'a gelmesi, Gençlik Merkezi'mizi ziyaret etmesi bizi çok mutlu etti. Sesi, performansı çok güzeldi. Bakan beyin ağzına sağlık" dedi. 

Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu, çeşitli programlara katılmak ve incelemelerde bulunmak üzere cuma günü Van'a geldi. Kentte 2 gün geçiren Bakan Kasapoğlu, Gençlik ve Spor Müdürlüğü'ne bağlı Tuşba Gençlik Merkezi'ni ziyaret ederek, gençlerle bir araya geldi. Kasapoğlu ve beraberindekiler, Gençlik Merkezi'ndeki müzik grubunun söylediği şarkıları dinleyip, eşlik etti. 

Bakan Kasapoğlu ile birlikte şarkı söyleyen İpekyolu Gençlik Merkezi Müzik Kulübü gönüllüsü Nuray Alataş, sesinin çok güzel olduğunu söyledi. Alataş, "Sayın bakanımızın Van'a gelmesi, aynı zamanda Gençlik Merkezi'mizi ziyaret etmesi bizi çok mutlu etti. İzlemekle kalmayıp bizim orkestramıza eşlik etmesi, 'Beraber yürüdük biz bu yollarda' ve 'Kahverengi gözlerin' eserlerini seslendirmesi bizi gerçekten çok mutlu etti. Okurken tonda olması, tempoya uyması, şarkının sözlerini doğru bir şekilde okuması çok güzeldi. Performansı çok güzeldi. Zaten güler yüzü, sıcakkanlılığı, o içtenliği bize o kadar mutlu etti ki bakan beyin ağzına sağlık" diye konuştu. İpekyolu Gençlik Merkezi Gençlik Lideri Müzik Kulübü sorumlusu Serkan Kaya ise "Bakanımız ilimize büyük yatırımlarla geldi. Gençliğin bina ihtiyacı vardı. Van gençliği bakanımıza hasretti ama doyamadık sayın bakanımıza. O gece Van'daki programda biz çok keyif aldık. Bakanımız zaten müzik ile ilgili herhalde. Hiç yabancı değil sanata, müziğe. Biz çok sevindik ve onunla aynı sahneyi paylaşmaktan çok keyif aldık. Sayın bakanımızı tekrar Van'a kültür ve sanat gecesine bekliyoruz ve kendisini ağırlamaktan büyük keyif alacağız" dedi. 

Bakan Kasapoğlu ile şarkı söyleyen gençler: Sesi çok güzeldi
Bakan Kasapoğlu ile şarkı söyleyen gençler: Sesi çok güzeldi
Bakan Kasapoğlu ile şarkı söyleyen gençler: Sesi çok güzeldi
Bakan Kasapoğlu ile şarkı söyleyen gençler: Sesi çok güzeldi
Bakan Kasapoğlu ile şarkı söyleyen gençler: Sesi çok güzeldi
Bakan Kasapoğlu ile şarkı söyleyen gençler: Sesi çok güzeldi

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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