Bakan Kasapoğlu, il müdürleri ile toplantı yaptı Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, korona virüs salgınına ilişkin alınan tedbirler ve gelecek dönemde yapılacak çalışmaları değerlendirmek üzere, 81 ilin Gençlik ve Spor İl Müdürleri ile video konferans üzerinden görüşme gerçekleştirdi.

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, korona virüs salgınına ilişkin alınan tedbirler ve gelecek dönemde yapılacak çalışmaları değerlendirmek üzere, 81 ilin Gençlik ve Spor İl Müdürleri ile video konferans üzerinden görüşme gerçekleştirdi.

81 ilin Gençlik ve Spor İl Müdürleri ile video konferans yöntemiyle bir toplantı yapan Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, korona virüs salgınıyla mücadele sürecinde Türkiye'nin üstün bir performans gösterdiğini vurguladı ve gelecek dönemde yapılacak çalışmaları değerlendirdi. Toplantıda, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde en etkili tedbirlerin ivedilikle hayata geçirildiğini vurgulayan Bakan Kasapoğlu, Sağlık Bakanlığı ve bilim kuruluyla da koordineli bir şekilde çalıştıklarını ifade etti.

"Türkiye en nitelikli mücadeleyi ortaya koydu"

Türkiye'nin en başından itibaren salgınla ilgili gelişmeleri yakından izlediğini, tedbirlerini de süratle alarak hayata geçirdiğini söyleyen Bakan Kasapoğlu, "Dünyaya ekonomik istikrarın ve sürdürülebilirliğin tanımını yapmaya kalkanlar, basit bez maske tedariğinde bile sınıfta kalmışlardır. Cumhurbaşkanımızın liderliğinde Türkiye olarak, en etkili tedbirleri ivedilikle hayata geçiren, en nitelikli mücadeleyi ortaya koyan ve kararlılıkla bu mücadeleyi sürdürebilen az sayıda ülkeden biriyiz. Dünya Sağlık Örgütü, henüz pandemi kararını vermeden önce biz önlemlerimizi almıştık" açıklamasını yaptı.

Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın bünyesinde yer alan öğrenci yurtlarının bu süreçte kritik bir rol üstlendiğini belirten Kasapoğlu, "Yurt dışından gelen vatandaşlarımız için uyguladığımız 14 günlük sosyal izolasyon süreci için öğrenci yurtlarımız, devletimizin elindeki en etkili imkanlardan biri haline gelmiştir. Biz bu süreçte sadece bina ve yatak tahsis etmedik, rahat etmeleri için her türlü ihtiyaçlarına cevap verdiğimiz bir hizmeti de misafirlerimize sunduk, sunmaya da devam ediyoruz" dedi.

"İl müdürlerimizin gayreti takdire şayan"

Gençlik ve Spor Bakanlığı yurtlarının ortam olarak vatandaşlar için uygun hale getirildiğini vurgulayan Bakan Kasapoğlu, "Psikolog ve diyetisyen hizmetlerimiz, kitap dağıtımımız ve sosyal faaliyetlerimiz, misafirlerle sağladığımız iletişim, vatandaşlarımız tarafından büyük bir memnuniyetle karşılanıyor. Yurtlarımızdan ayrılan misafirlerimizden sürekli teşekkür ve tebrik mesajları alıyoruz. Süreç içerisinde Kızılay ve AFAD'ın destekleri elbette yadsınamaz fakat bu başarıda hem Bakanlık personelimizin hem de siz değerli il müdürlerimizin gayretlerinin takdire şayan olduğunu belirtmek isterim" ifadelerini kullandı.

"25 bin vatandaşımızı yurtlarımıza yerleştireceğiz"

Önümüzdeki süreçte yurt dışından gelecek olan 25 bin vatandaşımızı daha Gençlik ve Spor Bakanlığı yurtlarında misafir edecekleri bilgisini veren Bakan Kasapoğlu, "Toplam 25 bin vatandaşımızı, 71 ilde yurtlarımıza yerleştireceğiz. İnşallah onların da 14 günlük süreyi sağlıklı bir şekilde atlatarak, Ramazan'da aileleriyle birlikte olmalarını sağlamak en büyük dileğimiz" açıklamasında bulundu.

"Faaliyetlerimizin tamamını dijitale taşıdık"

Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın bu süreçteki tüm proje ve çalışmalarının dijital ortama aktarıldığını belirten Kasapoğlu, salgından sonra da dijital faaliyetlere devam edeceklerini belirtti. Online olarak gençlere eğitim, kültür, sanat faaliyetleri ve antrenmanlar gerçekleştirdiklerini söyleyen Bakan Kasapoğlu, Gençlik Merkezleri'nin ve gönüllü gençlerin bu süreçte ortaya koydukları dayanışma ruhunun çok kıymetli olduğunu vurguladı.

"Sporcularımız vatandaşlarımıza moral aşılıyor"

Sporcuların antrenmanlarına devam ettiklerini açıklayan Kasapoğlu, "Sporcularımız hem antrenmanlarına devam ediyor hem de vatandaşlarımıza moral ve motivasyon aşılayan etkili farkındalık çalışmalarına imza atıyorlar. Ertelenen uluslararası organizasyonlara, çok güçlü bir geri dönüş yapacaklarına yürekten inanıyorum. Bakanlığımızın her bir paydaşının, her bir çalışma arkadaşımızın elinin taşın altında olması gerçekten gurur verici. Bizi güçlü kılan bu birliğimiz ve beraberliğimiz daim olsun" dedi.

"Gençler sosyal medyadaysa biz de oradayız"

Gençlerin sosyal medyayı yoğun bir şekilde kullandığını vurgulayan Mehmet Muharrem Kasapoğlu, "Ben de neredeyse her gün en az bir canlı yayına katılıyor, olabildiğince gençlerle, STK'larla, sporcularla online faaliyetler gerçekleştirmeye çalışıyorum. İçinde bulunduğumuz bu zor sürecin bize sağladığı en büyük kazanımlardan birinin, bakanlığımızın dijital entegrasyonu olduğunu ifade etmeliyim. Gençler sosyal medyadaysa, bizde oradayız" değerlendirmesinde bulundu.

"Sizlerin çalışmalarını da takip ediyorum"

İl müdürlüklerinin yaptıkları çalışmaları yakından takip ettiğini söyleyen Bakan Kasapoğlu sözlerini şöyle sürdürdü:

"Sizlerin de yaptığı çalışmaları biliyor, anbean takip ediyorum. İnşallah bu gayretlerimizi hız kesmeden sürdürecek ve süreçten milletçe güçlenerek çıkacağız. Asla irtifa kaybetmeyeceğiz. Kamu yöneticileri olarak bizler, işini en iyi yapanlar olmak mecburiyetindeyiz. Milletimizin tek sığınağı devletimizse, bizler de devlet ve millet arasındaki köprüyüz. Millete hizmet, bizim için görevlerin en mukaddesi, sorumlulukların en büyüğüdür."

"Biz insanı yaşatmayı değerlerin en yücesi olarak gören bir ecdadın torunlarıyız"

İhtiyaç sahibi 4 milyondan fazla vatandaşa yardım eli uzattıklarını söyleyen Kasapoğlu, "Biz, başka ülkeler gibi insanların ihtiyaçlarına kulaklarını tıkayan, en ufak sorunlarda bile kar, zarar hesabına girişen bir ülke olmadık, olamayız. Çünkü biz insan hayatını ve insanı yaşatmayı, değerlerin en yücesi olarak gören bir ecdadın torunlarıyız. Sağlık hizmetlerimizde ve kullan-at cerrahi maskelerde hiç bir ücret talebimiz olmadı. Kamuda çalışan personellerimize ve özel sektör çalışanlarına yönelik tedbirlerimizi de hızlıca hayata geçirdik" diye konuştu.

Gelinen noktanın Türkiye için umut verici olduğunu da söyleyen Bakan Kasapoğlu, sözlerini şöyle tamamladı:

"Çok az bir zaman kaldı. İnşallah önümüzdeki günlerde hayırlı haberler duymaya başlayacağız. Mücadele anlamında aldığımız tedbirlerde en ufak bir esneklik göstermememiz gerekiyor. Süreç atlatılana kadar titizlikle, hassasiyetle ve kararlılıkla çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Bu süreçten sonra da hizmetlerimize daha büyük bir ivme ile devam edeceğiz." - İSTANBUL

Kaynak: İHA