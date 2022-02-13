Bakan Kasapoğlu, İklim Değişikliği Farkındalık Sürüşü etkinliğinde bisiklet kullandı - Haberler
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Bakan Kasapoğlu, İklim Değişikliği Farkındalık Sürüşü etkinliğinde bisiklet kullandı

AA, Bekir Bektaş - Spor
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Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu'nun etkinlik alanına gelişi Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu'nun İklim Değişikliği Farkındalık Sürüşünü başlatması Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu ve beraberindekilerin bisiklete binmeler Gençlik ve Spor Bakanı...

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu'nun etkinlik alanına gelişi

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu'nun İklim Değişikliği Farkındalık Sürüşünü başlatması

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu ve beraberindekilerin bisiklete binmeler

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu'nun konuşması ANTALYA - Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, İklim Değişikliği Farkındalık Sürüşü etkinliğinde bisiklete bindi.

Bakan Kasapoğlu, İklim Değişikliği Farkındalık Sürüşü etkinliğinde bisiklet kullandı

Bakan Kasapoğlu, İklim Değişikliği Farkındalık Sürüşü etkinliğinde bisiklet kullandı

Bakan Kasapoğlu, İklim Değişikliği Farkındalık Sürüşü etkinliğinde bisiklet kullandı

AA / Bekir Bektaş - Spor

Mehmet Kasapoğlu, Spor, Haberler

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