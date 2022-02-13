Bakan Kasapoğlu, İklim Değişikliği Farkındalık Sürüşü etkinliğinde bisiklet kullandı
AA, Bekir Bektaş - Spor
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Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu'nun etkinlik alanına gelişi Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu'nun İklim Değişikliği Farkındalık Sürüşünü başlatması Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu ve beraberindekilerin bisiklete binmeler Gençlik ve Spor Bakanı...
Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu'nun etkinlik alanına gelişi
Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu'nun İklim Değişikliği Farkındalık Sürüşünü başlatması
Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu ve beraberindekilerin bisiklete binmeler
Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu'nun konuşması ANTALYA - Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, İklim Değişikliği Farkındalık Sürüşü etkinliğinde bisiklete bindi.