Bakan Kasapoğlu: "İki günü eşit olan ziyandadır anlayışıyla çalışıyoruz"
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Bakan Kasapoğlu: "İki günü eşit olan ziyandadır anlayışıyla çalışıyoruz"

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, "İki günü eşit olan ziyandadır anlayışıyla çalışıyoruz.

22.08.2020 18:20 | Son Güncelleme: 22.08.2020 18:25

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, "İki günü eşit olan ziyandadır anlayışıyla çalışıyoruz." dedi.

Kasapoğlu, AK Parti Yalova İl Başkanlığını ziyaretinde yaptığı konuşmada, Yalova Atatürk Stadı'nı daha modern hale getireceklerini bildirdi.

Kentte tüm branşlardan başarılı sporcular çıkarmak adına yatırımlar yapmaya devam edeceklerini belirten Kasapoğlu, gündemlerinden asla düşmeyen Yalova'nın merkezi ve tüm ilçelerinde yatırımlarının süreceğini anlattı.

Bakan Kasapoğlu, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Bizim en önemli hedef kitlemiz gençlerimiz, gençlerimizin sadece bugünleri değil yarınları. Onlar çünkü bu ülkenin en büyük umudu, ümidi. Onlara yönelik yatırımlarımız ve bununla birlikte spor bizim için çok mühim bir konu. Sporcularımızı yarınlara güçlü bir şekilde hazırlamak, onları her alanda, şanlı bayrağı en güzel şekilde temsil etmelerine yönelik hazırlamak bizim görevimiz, heyecanımız, umudumuz. O yüzden bugün her branşta, Yalova'yı, ilçelerini nasıl daha yukarı taşırız, bunu konuşuyoruz, bunu planlıyoruz."

Yalova'ya su sporları merkezini en kısa sürede kazandıracaklarını aktaran Kasapoğlu, bugüne kadar il genelinde kapalı yüzme havuzu, spor salonu ve gençlik merkezi binalarını hizmete aldıklarını dile getirdi.

Kasapoğlu, AK Parti'nin felsefesinde hep ileri gitmenin olduğuna dikkati çekerek, şöyle konuştu:

"İki günü eşit olan ziyandadır anlayışıyla çalışıyoruz. Ülkemizin her geçen gün yarınlara güçlü yürüyüşünü çok daha hakikaten amaçlarıyla ve bu manadaki heyecanıyla yukarı taşıyoruz. Dün biliyorsunuz enerji alanında önemli bir mesafeyi Sayın Cumhurbaşkanımız ilan etti. Cumhurbaşkanımızın öncülüğünde, güçlü liderliği, vizyonerliğiyle her alanda olan iddiamızı, zirveye olan yürüyüşümüzü hem gençlerimizle hem sporcularımızla inşallah taçlandıracağız."

Bakan Kasapoğlu: 'İki günü eşit olan ziyandadır anlayışıyla çalışıyoruz'

Kaynak: AA

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