17.10.2019 18:02

- Bakan Kasapoğlu: "Hiçbir güç Mehmetçiği sevgiyle ve hürmetle selamlayan sporcularımızın önüne geçemeyecektir"

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu:

"Sporcularımızın selamı Mehmetçiğin kalbine ve gönlüne ulaşmıştır"

BURSA - Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, sporcuların gönderdiği asker selamının Mehmetçiğin kalbine ve gönlüne ulaştığını belirterek, "Hiçbir güç başarısıyla Mehmetçiğine destek veren, Mehmetçiği sevgiyle, hürmetle selamlayan sporcularımızın önüne geçemeyecektir. Bu evrensel barış mesajını başka yerlere evirmek isteyenler, oyunlarla bu güzel selamı kötü yönlere çevirmek isteyenler hiçbir şekilde ne sporcularımızın başarısının önüne, ne de bu güzel selamın gücüne engel olamayacaklardır" dedi.

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Naim Süleymanoğlu Spor Kompleksi'nin açılışına katıldı. Burada konuşan Bakan Kasapoğlu, sporun birleştiren ve dönüştüren bir ruhu olduğunu anlatarak, "Spor demek kardeşlik demek, spor demek barış demek. Son günlerde bizde bereketli bir sportif gelişime şahit oluyoruz. Jimnastik, boks, futbol, voleybola kadar pek çok branşta sporcularımızın branşlarıyla övündük. Bundan sonraki süreçte bu gördüğümüz başarılar bu işin başlangıcıdır. Büyük başarıların müjdesidir" diye konuştu.

"Sporcuların selamı Mehmetçiğin kalbine ve gönlüne ulaşmıştır"

Başarıların ardından gözyaşıyla, sevgisiyle, sempatisiyle Mehmetçiklere selam gönderen tüm sporculara selam ve sevgilerini ileten Kasapoğlu, "Bilsinler ki sporcuların selamı Mehmetçiğimizin gönlüne, Mehmetçiğimizin kalbine ulaşmıştır. Hiçbir güç başarısıyla Mehmetçiğine destek veren, Mehmetçiği sevgiyle, hürmetle selamlayan sporcularımızın önüne geçemeyecektir. Bu evrensel barış mesajını başka yerlere evirmek isteyenler, oyunlarla bu güzel selamı kötü yönlere çevirmek isteyenler hiçbir şekilde ne sporcularımızın başarısının önüne, ne de bu güzel selamın gücüne engel olamayacaklardır. Biz, medeniyet olarak barışın, selametin, esenliğin temsilcileriyiz. Hiçbir şekilde, hiçbir suretle ne ayrımcılık güderiz, ne ayrımcılığa razı oluruz. Biz barışı tesis eden, birleştiren, inşa eden ecdadın torunlarıyız. Bu gördüğümüz bu şehir Bursa ecdadımıza şahitlik etmiştir" şeklinde konuştu.

Açılış konuşmaların ardından kesilen kurdele ile kompleks hizmete açıldı. Kasapoğlu, protokol ile birlikte spor yapan gençlere başarılar diledi. Ayrıca protokol 'Barış pınarı harekatında kahramanlarımıza selam olsun' pankartının arkasına geçerek asker selamı veren sporcularla fotoğraf çektirdi.

Kaynak: İHA