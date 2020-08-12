Bakan Kasapoğlu: "Her türlü iş birliğini daha güçlü bir şekilde gerçekleştirmeye devam edeceğiz" Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, "Tabana yayılmış spor politikası ile halkımızın her kesimini, gencini yaşlısını, kadınını erkeğini, engelli engelsiz demeden herkesi bu salonlarda bu tesislerde bu merkezlerde görmek istiyoruz bunun içinde her türlü işbirliğini daha güçlü...

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, "Tabana yayılmış spor politikası ile halkımızın her kesimini, gencini yaşlısını, kadınını erkeğini, engelli engelsiz demeden herkesi bu salonlarda bu tesislerde bu merkezlerde görmek istiyoruz bunun içinde her türlü işbirliğini daha güçlü bir şekilde gerçekleştirmeye devam edeceğiz." dedi.

Derince Belediyesi Abdullah Tayyip Olçok Gençlik ve Spor Merkezi açılış töreninde konuşan Kasapoğlu, her alanda kendini ispat etmiş, öncü illerinden olan Kocaeli'nin, insanlarıyla tabiatıyla ve sanayisiyle ülkemize değer kazandıran illerimizden biri olduğunu söyledi.

Pazar günü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile birlikte Gebze'de ve Kocaeli Üniversitesi'nde çok anlamlı açılışlar gerçekleştirdiklerini belirten Kasapoğlu, "O gün de gördük ki, Kocaeli hakikaten her şeyin en iyisine, en güzeline layık. O yüzden bugün hem valimiz, hem Büyükşehir Belediye başkanımız, milletvekillerimiz, ilçe başkanlarımıza ve belediye başkanlarımızla istişarelerde bulunduk. Amacımız sadece yarınlar değil, sadece birkaç yıl değil, bu şanlı bayrağın ilelebet en güçlü şekilde payidar olması, inanıyorum ki, bugün açılışını gerçekleştireceğimiz bu güzel merkeze adını veren Abdullah Tayyip Olçok'ları yetiştirmekten geçiyor. O yüzdendir ki, bu ülkenin en büyük umudu gençlerimiz için ve gençlerimizin yarınlarımıza çok daha güçlü, çok daha donanımlı hazırlanmaları için bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da hiçbir fedakarlıktan kaçınmayacağımızı ifade etmek istiyorum. Gençlerimizi lafla değil, özümüzle icraatlarımızla seven, onlara değer veren ve onlar için üreten çalışan bir hareketin mensuplarıyız." şeklinde konuştu.

Cumhurbaşkanımız Erdoğan'ın her icraatıyla vizyonuyla perspektifiyle gençleri her alanda destekleyen, onlar için her çabayı ortaya koyan bir lider olduğuna işaret eden Bakan Kasapoğlu, şöyle konuştu:

"Bizler de sayın Cumhurbaşkanımızın öncülüğünde, liderliğinde, vizyonunda gençlerimiz için her türlü çabayı ortaya koyuyoruz. Gençlik ve Spor Bakanlığı olarak tüm kurumlarla sivil toplum örgütleri ile işbirliğini çok ama çok önemsiyoruz. O yüzdendir ki, bugün görmüş olduğunuz bu güzide tesis Derince Belediyesinin öncülüğünde yapılmıştır. Belediye Başkanı Zeki Aygün'e teşekkür ediyorum. Bu merkezler, gençlerimizin bundan sonra gece gündüz demeden her daim emrinde olan, hizmetinde olan tesislerdir. Bizim gençlerimizden beklentimiz, bu tesisleri bu imkanları en güzel şekliyle kullanmaları, buralardan en azami şekilde istifade etmeleridir. Biz bunun için varız ve şunu açıkça taahhüt ediyorum, bugüne kadar tabii ki destekledik ama bundan sonra da her türlü çabayı Kocaeli'nin tüm ilçelerinden, büyükşehirden hiç bir şekilde çekinmeden, geri durmadan desteklemeye devam edeceğiz.

Kasapoğlu, Kocaeli'nin ilçelerinde salon projelerini ve spor komplekslerinin hayata geçireceklerini belirterek, "Tabana yayılmış spor politikası ile halkımızın her kesimini gencinin yaşlısını. Kadınını erkeğini engelli engelsiz demeden herkese bu salonlarda bu tesislerde bu merkezlerde görmek istiyoruz bunun içinde her türlü işbirliğini daha güçlü bir şekilde gerçekleştirmeye devam edeceğiz." dedi.

AK Parti'nin kurulduğu günden bu yana günbe gün gerçekleşen yatırımlar sessiz bir devrimi çok güçlü bir şekilde gerçekleştiğini aktaran Kasapoğlu, Kocaeli'nde 2002 yılında 600 yatak kapasitesi yurtların olduğunu ancak bugün 15 bine ulaştığını ifade ederek, "Bu yeter mi, yetmez. Bunu inşallah artı 5 bin kapasitesini planladık. Bir takım inşaatlar başladı. Bunları da en hızlı şekilde Kocaelimizde buluşturacağız. Bu ve buna benzer pek çok imkanı pek çok yatırımı vatandaşlarımızla buluşturmak elbette bizler için bir görev ama biz bu görevi yapmaktan, bu hizmetleri gerçekleştirmekten onur duyuyoruz. Çünkü biliyoruz ki, insanımıza yaptığımız her yatırım, gençlerimiz için attığımız her adım bu ülkeyi çok daha güçlü yarınlara taşımak için önemli birer kilometre taşı." ifadelerini kullandı.

Herkesin yüzme öğrenmesini isteyen Bakan Kasapoğlu, "Yüzme bilmeyen kalmasın. Yüzme öğrenmek isteyen herkese yüzme öğreteceğiz. Bu kadar su kaynağının, bu kadar imkanın olduğu yerde, imkanı olmayan yerlere gerekirse havuzlarımızı yeniden inşa etme adına, portatif havuzlarla bu işi hızlandırma adına pek çok çabamız ve projemiz var. Kadının öncü olduğu bir spor bir politikamız var Çünkü inanıyoruz ki, toplumun öncüsü kadınlarımız, sporu teşvik eden, spora öncülük eden anlayışlarıyla bizim politikalarımızı önemli bir değer katacaklar ve bu çerçeveyi onlarla birlikte daha da güçlendirecek." ifadesini kullandı.

Konuşmaların ardından Bakan Kasapoğlu, Vali Seddar Yavuz, Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, AK Parti Kocaeli milletvekilleri Sami Çakır, Mehmet Akif Yılmaz ve Cemil Yaman, AK Parti Kocaeli İl Başkanı Mehmet Ellibeş, Derince Belediye Başkanı Zeki Aygün ve protokol üyeleriyle merkezin açılışını gerçekleştirdi.

Daha sonra tesiste incelemelerde bulunan Bakan Kasapoğlu, tesisin yanındaki halı sahada penaltı atışı yaptıktan sonra, genç sporcularla fotoğraf çektirdi.

Kaynak: AA