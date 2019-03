Bakan Kasapoğlu: Her İmkanı Gençlerimize Sunacağız

GENÇLİK ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Balıkesir ziyareti kapsamında 'Üniversiteli Gençlerle Genç Kürsü' programına katıldı. Hükümet olarak gençlere her türlü imkanı sunmaya gayret ettiklerini belirten Bakan Kasapoğlu, "Biz her imkanı her fırsatı gençlerimiz için çalışmak ve gençlerimiz için seferber etmek noktasında devam edeceğiz. Bu konuda elbette sevgili gençler sizlerin bu sürece katkıları çok önemli. Gençlik ve Spor Bakanlığı sizlerin bakanlığı. Bakanlığımızla diyaloğunuzu iyi ve güçlü tutun" dedi.

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, yerel seçim çalışmaları kapsamında Balıkesir'e geldi. İlk olarak Hasan Basri Çantay Gençlik Merkezi'nde düzenlenen 'Üniversiteli Gençlerle Genç Kürsü' programına katılan Bakan Kasapoğlu'na AK Parti Balıkesir milletvekilleri Yavuz Subaşı, Belgin Uygur, Büyükşehir Belediye Başkanı AK Parti'li Zekai Kafaoğlu, Karesi Belediye Başkanı ve Büyükşehir Belediye Başkan adayı AK Parti'li Yücel Yılmaz, AK Parti İl Başkanı Ahmet Sağlam ile gençlik kolları üyeleri eşlik etti. Her gittiği ilde gençlerle buluştuğunu söyleyen Bakan Kasapoğlu, gençlerin en önemli varlıkları olduğunu söyledi.

'YEREL YÖNETİMLERLE İŞ BİRLİĞİ YAPACAĞIZ'

Gençleri geleceğe hazırlamak konusunda kendilerini sorumlu hissettiklerini belirten Bakan Kasapoğlu, "Çünkü yarın bu ülkeyi sizler emanet alacaksınız. Tıpkı bugün bizlerin emanet aldığı gibi. Sizler de daha güzel bir şekilde ülkemizi daha güçlü yarınlara ulaştıracaksınız. Bizim amacımız da sizi bugünlerden yarınlara hazırlamak için her ne imkan var ise onları sizler için seferber etmek. Elbette biz bunu merkezi yönetim olarak yaptığımız gibi yerel yönetimlerimizle de iş birliği halinde yapacağız. Yerel yöneticilerimizde mutlaka ve mutlaka sizler öncelikli gündemlerinde varsınız. Hem onlar çalışıyor hem biz çalışıyoruz. Hem de ortaklaşa yaptığımız bir takım çalışmalar var. Biz yerel yönetim ve merkezi yönetim iş birliğini çok önemsiyoruz. Oluşacak sinerjiyi çok önemli ve kritik görüyoruz. Bu manada da inşallah 31 Mart sonlarında da hem Büyükşehirimizde hem de ilçelerimizde gençlerimiz ve kadınlarımız öncelikli olmak üzere çok daha güzel imkanları sizlere hazırlamak için var gücümüzle çalışacağız" dedi.

'MUHALEFETE RAĞMEN SEÇİLME YAŞI 18 OLDU'

Gençlere önem verdiklerine dair somut ispatların da olduğunu belirten Bakan Kasapoğlu, şöyle dedi:

"Nedir onlar? Sayın Cumhurbaşkanımızın her zaman vurguladığı konu gençler. Gençlerimizi sevdiğini ve gençleri önemsediğini hem ifadesiyle ortaya koyan bir liderimiz, hem de icraatlarıyla ortaya koyan bir liderimiz var. Eskiden seçilebilmek için 30 yaşında olmanız gerekiyordu. Şimdi kaç oldu yaş? 18 oldu. Bu nasıl oldu? Cumhurbaşkanımızın sizlere güveni, sizlere olan muhabbeti ve bu konudaki muhalefete rağmen. Bir muhalefet vardı 'Aman seçilme yaşını düşürmeyin. Çoluk çocuğu Meclise sokmayın' tarzı yaklaşımları vardı muhalefetin. Onlara hiç Cumhurbaşkanımız itibar etmedi ve bugün hamdolsun gençlerimiz en güzel şekilde bizleri parlamentoda temsil ediyorlar. Mutlaka içinizde Belediye Meclisine girecek genç arkadaşlarımız da vardır. İnşallah belediye meclislerinde de, bazen il genel meclislerinde de, Büyükşehir olmayan yerlerde gençlerimiz temsil edecekler. Biz her imkanı, her fırsatı gençlerimiz için çalışmak ve gençlerimiz için seferber etmek noktasında devam edeceğiz. Bu konuda elbette sevgili gençler sizlerin bu sürece katkıları çok önemli. Gençlik ve Spor Bakanlığı sizlerin bakanlığı. Bakanlığımızla diyaloğunuzu iyi ve güçlü tutun."

Bakan Kasapoğlu konuşması sonrasında gençlerin sorun, görüş ve önerilerini dinledi. Bakan Kasapoğlu Balıkesir ziyareti kapsamında Susurluk ilçesinde düzenlenecek olan 'Sevgi Yürüyüşü' ve merkez Altıeylül ilçesi Gümüşçeşme Mahallesi'nde düzenlenecek olan mitinge katılacak.

- Balıkesir

Kaynak: DHA