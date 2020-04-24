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Türkiye Futbol Federasyonu, Mehmet Kasapoğlu, Spor, Haber

Bakan Kasapoğlu Hepimiz için asıl olan, liglerin tamamlanmasıdır (1)

SPOR Bakan Kasapoğlu Hepimiz için asıl olan, liglerin tamamlanmasıdır Sağlık altyapısından sağlık ordusuna, ülkemizin imkanları dünya için bir örnekBu umudu diri tutmamız gerekSağlık her şeyin başında gelen çok önemli bir unsurKulüpler, kısa vadeli çözümler yerine birtakım farklı...

24.04.2020 22:19 | Son Güncelleme: 24.04.2020 22:19
Bakan Kasapoğlu Hepimiz için asıl olan, liglerin tamamlanmasıdır (1)

SPOR Bakan Kasapoğlu Hepimiz için asıl olan, liglerin tamamlanmasıdır

 

Sağlık altyapısından sağlık ordusuna, ülkemizin imkanları dünya için bir örnekBu umudu diri tutmamız gerekSağlık her şeyin başında gelen çok önemli bir unsurKulüpler, kısa vadeli çözümler yerine birtakım farklı yaklaşımlar benimsemeliBakanlık olarak üretim ve altyapı üzerine bir strateji izliyoruzAmatör branşlara yönelik gayretlerin devam ettirilmesi adına hep birlikte çalışıyoruzANKARA - Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Hepimiz için asıl olan, liglerin tamamlanmasıdır. Bu yolda da Bilim Kurulu başta olmak üzere sağlık kuruluşlarımızın yönlendirmeleri, sağlık otoritelerinin, uluslararası kurumların yaklaşımları çok önemli bir rehberdir dedi.Bakan Kasapoğlu, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Nihat Özdemir, Kulüpler Birliği Vakfı Başkanı Mehmet Sepil ve Süper Lig kulüplerinin başkanlarıyla video konferans yöntemiyle bir toplantı gerçekleştirdi. Toplantıda Gençlik ve Spor Bakan Yardımcıları, genel müdürler ve üst düzey yetkililer de hazır bulundu.Bakan Kasapoğlu, toplantının açılış konuşmasında birlik ve beraberlik içinde güzel şeyler başaracaklarını belirterek, Bugün değerli kulüp başkanlarımız ile bir aradayız. Bu süreçte defaten hem TFF başkanı ile yöneticileri, hem de Kulüpler Birliği Vakfı başkanımız ile görüşüyoruz. Ortak gayeye hizmet eden görüşmeler yapıyoruz. Kulüp başkanlarımızın bu görüşmeye dahil olması bizler için mutluluk verici dedi.SAĞLIK ALTYAPISINDAN SAĞLIK ORDUSUNA, ÜLKEMİZİN İMKANLARI DÜNYA İÇİN BİR ÖRNEKYeni tip koronavirüs (COVID-19) salgınının tüm dünyada insan hayatını tehdit etmeye devam ettiğini kaydeden Bakan Kasapoğlu, Türkiye olarak Sayın Cumhurbaşkanımızın vizyonuyla, onun güçlü liderliğiyle bu mücadeleyi en etkin şekilde ortaya koyan ülkelerden biriyiz. Bu süreçte ülkemizin ortaya koymuş olduğu performans tüm dünyaya model olacak bir performans. Sağlık altyapısından sağlık ordusuna, ülkemizin imkanları dünya için bir örnek açıklamasında bulundu.BU UMUDU DİRİ TUTMAMIZ GEREKGençlik ve Spor Bakanlığı yurtlarında, yurt dışından gelen bazı sporcuları misafir ettiklerini dile getiren Bakan Kasapoğlu, koronavirüs salgını sebebiyle birçok uluslararası organizasyonun ertelendiğini hatırlattı ve sözlerine şöyle devam etti İnşallah bu süreci hep birlikte daha güçlü şekilde atlatacağız. Salgından etkilenen değerli arkadaşlarımıza da geçmiş olsun temennilerimi iletmek istiyorum. Spor da bu süreçten etkilenen alanlardan bir tanesi. Ülkemizde pek çok branşta spor organizasyonları ertelendi. Bugünlerin geçeceğine, selamete ve sağlığa ulaşacağımıza inanıyoruz. Bu umudu diri tutmamız gerek. Bu sinerji, dua ve birliktelik ile bugünleri aşacağız. Tüm kurumlarımıza, başta canla başla çalışan sağlık çalışanlarına canı gönülden teşekkür ediyorum. İnşallah virüsün yol açtığı fiziki ve psikolojik tahribatı hep birlikte aşacağız. Spor bir rehabilitasyon, beraberlik aracı, şifa kaynağı olarak hepimiz için önemli bir imkan. Bu noktada siz değerli kulüplerimize önemli sorumluluklar düşüyor. Gerek şahsım, gerek çalışma arkadaşlarımla bu süreçte yanınızda olduğumuzu ifade etmek istiyorum. İnşallah ortak akılla bu sürecin, en güzel şekilde tekrar sporla buluşma noktasında bizleri güzel bir sonuca götüreceğine inanıyorum.SAĞLIK HER ŞEYİN BAŞINDA GELEN ÇOK ÖNEMLİ BİR UNSURBakan Kasapoğlu, liglerin durumuyla ilgili, Hepimiz için asıl olan, liglerin tamamlanmasıdır. Bu yolda da Bilim Kurulu başta olmak üzere sağlık kuruluşlarımızın yönlendirmeleri, sağlık otoritelerinin, uluslararası kurumların yaklaşımları çok önemli bir rehberdir. Bir sporcumuzun sağlığını, bir maça ya da organizasyona değişmeyeceğimizi en başından beri ifade ediyoruz. Sağlık her şeyin başında gelen çok önemli bir unsur. O yüzden bu sürecin ortaya çıkardığı negatif etkileri, ilgili spor camiamızdaki paydaşların karşılaştığı negatif etkileri görüyoruz. Sorunları net bir şekilde teşhis etmek, bundan sonraki süreçte de bu sorunların üzerine gitme sorumluluğu bizlere düşüyor  ifadelerini kullandı.KULÜPLER, KISA VADELİ ÇÖZÜMLER YERİNE BİRTAKIM YENİ YAKLAŞIMLAR BENİMSEMELİKulüplerin kısa vadeli çözümler yerine birtakım yeni yaklaşımlar benimsemesi gerektiğini söyleyen Bakan Kasapoğlu, Futbolumuz, spor camiamız adına, idari, mali ve sportif anlamda yapılanları değil, yapılmayanları, yeni yaklaşımları hep birlikte ortaya koymalıyız. Önemli olan bu süreci nasıl fırsata çevireceğimiz. Bu sürecin Türk sporu açısından tüm paydaşlarıyla bir irtifa kaybı değil, bir kazanım olmasını istiyoruz. Kulüplerimizin, federasyonlarımızın bu süreci iyi analiz etmesi gerektiğine inanıyoruz. Kulüplerimiz ile federasyonlarımızın mali, idare ve sportif anlamda yaşadıklarını, pandemi sonrasında elimizdeki kaynakların verimli kullanılması yönünde sorumlu gördüğümüzü, bundan da mutlu olduğumuzu belirtmek istiyorum. değerlendirmesinde bulundu.BAKANLIK OLARAK ÜRETİM VE ALTYAPI ÜZERİNE KURULU BİR STRATEJİ İZLİYORUZ Altyapıların bundan sonraki süreçte daha da önemli olacağını vurgulayan Bakan Kasapoğlu, sözlerini şöyle sürdürdü Bundan sonraki süreçte ithal, ikame, dışa bağımlılık yerine, üretim yapmadan tüketmek yerine, yeni anlayışlar hepimiz için önemli bir fırsat. Bakanlık olarak son yıllarda temel stratejimiz, üretim ve altyapı üzerine kurulu bir strateji. İthal eden değil ihraç eden bir ülke konumunda olmak. Spor açısından da bir inancı ve eylemi ortaya koymamız gerekiyor. Gerçekleştirdiğimiz çalıştayda en önemli gündem maddesi buydu. Nasıl ülke olarak teknoloji, tarım, ekonomi, sağlık ve savunmada milli bir bakış açısından, kalkınma anlayışından bahsediyorsak, aynı konunun futbol için, spor için de olması gerektiğine inanmamız gerek. Kovid-19 dünya tarihinde eşine rastlanmamış bir salgın. Bu salgın sonrası pek çok konu farklı düzeyde seyredecek. Nasıl bugün milli bir mücadele veriyorsak, salgın sonrasında da bir mücadele bizleri bekliyor.Bakan Kasapoğlu, kulüplerin yaşayacağı sıkıntılarla ilgili Hazine ve Maliye Bakanlığı ile diğer kurumlarla istişarelerin devam ettiği vurguladı.AMATÖR BRANŞLARA YÖNELİK GAYRETLERİN DEVAM ETTİRİLMESİ ADINA HEP BİRLİKTE ÇALIŞIYORUZAmatör branşlara yönelik gayretlerin devam ettirilmesi, güçlendirilmesi adına çalışmaları hep birlikte sürdürdüklerini aktaran Kasapoğlu, sözlerini şöyle tamamladı Bununla birlikte Sayın Cumhurbaşkanı'mızın da çok ama çok önem verdiği amatör branşların, amatör branşlara yatırım yapan kulüplerimizin desteklenmesi noktasında, vergi iadesi, stopaj iadeleri ile bu zararların sübvanse edilmesi yönündeki kanun çalışması geçtiğimiz aylarda gerçekleştirildi. Bunun üzerine de Hazine ve Maliye Bakanlığımız ile olan prosedürü ve yol haritasını ortaya koyma adına çalışmalar hızlı bir şekilde gerçekleşiyor. İnşallah en kısa süreçte bu konudaki nakit akışının başlayacağını sizlere ifade etmek istiyorum. Bu süreçte kulüplerimizin, camiamızın sabırları takdire şayandır. Hepinize teşekkürlerimi iletiyorum. İnanıyorum ki buradaki herkesin ortak derdi Türk sporu, sporcusu ve bu anlamda başarının sürdürülebilmesi. Bu amaç doğrultusunda sizlerle beraber olmaya devam edeceğiz. Su akar yolunu bulur. Bundan kimsenin şüphesi olmasın. Rabbim birlik ve beraberliğimizi daim kılsın. Toplantımız hayırlara, bereketlere vesile olsun.

Açılış konuşmasından sonra Bakan Kasapoğlu, TFF Başkanı Özdemir ve kulüp başkanlarıyla gündeme ilişkin istişarelerde bulundu.


Kaynak: DHA

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