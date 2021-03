Son dakika... SPOR Bakan Kasapoğlu: Bu stat, ülkemizde içerisinde spor lisesi olan ilk stat olacak

Mustafa KIRLAK/ORDU, (DHA) - Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Ordu Yeni Stadyum ve Spor Lisesi inşaat alanında incelemelerde bulundu. Bakan Kasapoğlu, 'Bu stat, ülkemizde içerisinde spor lisesi olan ilk stat olacak. Sadece Ordu'ya değil bölgemize hitap edecek. Sporumuzu her branşta çok yukarı boyutlara taşıyacağız' dedi.

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Ordu programı kapsamında Ordu Yeni Stadyum ve Spor Lisesi inşaat alanında inceleme yaptı. Kentteki yatırımları anlatan Bakan Kasapoğlu, 'Her daim daha iyisini yapmak için mücadele ediyoruz. Türkiye'de hızlı bir reformu ve dönüşümü yaşıyoruz. 2021 yılını şahlanış yılı olarak görüyoruz. Bu doğrultuda ülkemizin hem 2023 hem 2053 hem de 2071 vizyonu doğrultusunda amacımız standartları her geçen gün daha yukarı taşımak. Bu doğrultuda bugün de Ordu'da önemli toplantılar yaptık, devam eden yatırımları değerlendirdik, yapacağımız yatırımları masaya yatırdık. Amacımız, sporun her alanda ve her branşta erişebilir olmasını sağlamak, Ordu'da yıldızlarımızın sayısını artırmaktır. Bu doğrulta altyapımızı güçlendirmeye devam edeceğiz. Bugün aldığımız kararlardan bir tanesi de Ordu'da gençlik merkezi olmayan ilçemiz kalmayacak. Ayrıca 'Yüzme Bilmeyen Kalmasın' projemiz ülkemizde hızla ilerliyor. Ordu'da da yüzme öğrenmek isteyen herkese yüzmeyi öğreteceğiz. Bazıları sadece itiraz ediyor ama biz her geçen gün taş üstüne taş koyuyoruz? dedi.

'İÇERİSİNDE SPOR LİSESİ OLAN İLK STAT OLACAK'

Bakan Kasapoğlu, 'Geçtiğimiz günlerde dünyanın en güzel statları arasında gösterilen Göztepe Stadı'nın resmi açılışını yaptık. Bunun öncesinde Adana'da da çok güzel bir stadın açılışını gerçekleştirdik. Pandemiye rağmen hızlı bir şekilde yatırıma ve hizmet üretemeye devam ediyoruz. Bu stadımız da tamamlanmak üzere. Bu stat, ülkemizde içerisinde spor lisesi olan ilk stat olacak. Sadece Ordu'ya değil bölgemize hitap edecek. Sporumuzu her branşta çok yukarı boyutlara taşıyacağız. Ülkemizin dört yanında çalışmalarımız devam edecek' diye konuştu.

