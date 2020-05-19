Bakan Kasapoğlu, haziran ayı burs ve kredi erken ödemelerinin 19 Mayıs itibarıyla başladığını,...
Bakan Kasapoğlu, haziran ayı burs ve kredi erken ödemelerinin 19 Mayıs itibarıyla başladığını, Ramazan Bayramı öncesi tamamlanacağını duyurdu.
19.05.2020 00:02 | Son Güncelleme: 19.05.2020 00:02
Bakan Kasapoğlu, haziran ayı burs ve kredi erken ödemelerinin 19 Mayıs itibarıyla başladığını, Ramazan Bayramı öncesi tamamlanacağını duyurdu.
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Kaynak: AA