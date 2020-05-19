Bakan Kasapoğlu : "Haziran ayı Burs ve kredi ödemeleri Ramazan Bayram Öncesi tamamlanacak"
Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Haziran ayı burs ve kredi erken ödemelerinin 19 Mayıs itibarıyla başladığını, Ramazan Bayramı öncesi tamamlanacağını açıkladı.
Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Haziran ayı burs ve kredi erken ödemelerinin 19 Mayıs itibarıyla başladığını, Ramazan Bayramı öncesi tamamlanacağını açıkladı.
Bakan Kasapoğlu sosyal medya hesabından paylaşımda, "Sevgili arkadaşlar, daha önce Sayın Cumhurbaşkanımızın müjdelediği gibi Haziran ayı burs ve kredi ödemelerini erkene aldık ve an itibarıyla hesaplarınıza yatırmaya başladık. 19 Mayıs'ta başlayan ödemeler, Ramazan Bayramı öncesinde tamamlanacak. Bayram sevinciniz daim olsun" ifadelerini kullandı. - ANKARA
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Kaynak: İHA