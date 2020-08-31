Bakan Kasapoğlu, Havran'da yapılması planlanan spor kompleksi projesinde incelemelerde bulundu Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, bir dizi ziyaret ve açılış törenlerine katılmak üzere Balıkesir'e geldi.

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, bir dizi ziyaret ve açılış törenlerine katılmak üzere Balıkesir'e geldi. Geceyi Ayvalık ilçesinde geçiren Bakan Kasapoğlu, Balıkesir'deki programına katılmak üzere karayolu ile il merkezine giderken Havran ilçesine uğradı. Havran ilçesinde belediye tarafından yaptırılması planlanan spor kompleksi projesinde incelemelerde bulunan bakan Kasapoğlu, bakanlık olarak destek verileceğini açıkladı.

Bakan Kasapoğlu'nu Havran'da ilçe kaymakamı Enver Özderin, belediye başkanı Emin Ersoy, emniyet müdürü Mustafa Korkmaz, jandarma komutanı Süleyman Kılıç ile il gençlik ve spor müdürü Lokman Arıcıoğlu karşıladı. Bakan Kasapoğlu, çocuklara satranç takımı, basket ve futbol topu ile çeşitli hediyeler verdi.

Kaynak: AA