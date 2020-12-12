Bakan Kasapoğlu, gümüş madalya kazanan milli cimnastikçileri tebrik etti
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Bakan Kasapoğlu, gümüş madalya kazanan milli cimnastikçileri tebrik etti

12.12.2020 19:08 | Son Güncelleme: 12.12.2020 19:12

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Mersin'de düzenlenen Avrupa Erkekler Artistik Cimnastik Şampiyonası'nda, büyükler kategorisindeki takım finalinde gümüş madalya alan milli sporcuları kutladı.

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Mersin'de düzenlenen Avrupa Erkekler Artistik Cimnastik Şampiyonası'nda, büyükler kategorisindeki takım finalinde gümüş madalya alan milli sporcuları kutladı.

Bakan Kasapoğlu yayımladığı tebrik mesajında, şu ifadeleri kullandı:

"Avrupa ikincisi olarak gümüş madalya kazanan Erkek Artistik Cimnastik Milli Takımı'mızı kutluyorum. Ümit Şamiloğlu, Ferhat Arıcan, İbrahim Çolak, Ahmet Önder, Abdelrahman Elgamal sizler bizim iftihar vesilemizsiniz. Başarılarınızın devamını diliyorum. Avrupa Şampiyonası'nda ay-yıldızlı bayrağımızın dalgalandırılmasında emeği geçenlere ülkem ve şahsım adına teşekkür ediyorum. Mersin'de başarıyla organize edilen şampiyonada mücadele eden tüm ülkelerin sporcularına başarılar diliyorum."

Bakan Kasapoğlu, gümüş madalya kazanan milli cimnastikçileri tebrik etti
Bakan Kasapoğlu, gümüş madalya kazanan milli cimnastikçileri tebrik etti
Bakan Kasapoğlu, gümüş madalya kazanan milli cimnastikçileri tebrik etti
Bakan Kasapoğlu, gümüş madalya kazanan milli cimnastikçileri tebrik etti

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hakan Can Şahin

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