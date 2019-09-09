Bakan Kasapoğlu, "Gönüllülük Yılı" kapsamında aşure ikramında bulundu
-Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu'nun gelişi -Aşure bekleyenlenlerden detay -Bakan Kasapoğlu'nun aşure ikramından detaylar -Bakan Kasapoğlu'nun konuşması ANKARA - Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, "Gönüllülük Yılı" kapsamında Melike Hatun Camisi'nde aşure...
09.09.2019 15:25
-Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu'nun gelişi
-Aşure bekleyenlenlerden detay
-Bakan Kasapoğlu'nun aşure ikramından detaylar
-Bakan Kasapoğlu'nun konuşması ANKARA - Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, "Gönüllülük Yılı" kapsamında Melike Hatun Camisi'nde aşure ikramında bulundu.
Kaynak: AA