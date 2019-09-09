Bakan Kasapoğlu, "Gönüllülük Yılı" kapsamında aşure ikramında bulundu

Bakan Kasapoğlu, "Gönüllülük Yılı" kapsamında aşure ikramında bulundu

-Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu'nun gelişi -Aşure bekleyenlenlerden detay -Bakan Kasapoğlu'nun aşure ikramından detaylar -Bakan Kasapoğlu'nun konuşması ANKARA - Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, "Gönüllülük Yılı" kapsamında Melike Hatun Camisi'nde aşure...

09.09.2019 15:25
Bakan Kasapoğlu,

-Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu'nun gelişi

-Aşure bekleyenlenlerden detay

-Bakan Kasapoğlu'nun aşure ikramından detaylar

-Bakan Kasapoğlu'nun konuşması ANKARA - Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, "Gönüllülük Yılı" kapsamında Melike Hatun Camisi'nde aşure ikramında bulundu.

Bakan Kasapoğlu,
Kaynak: AA
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