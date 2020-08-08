Bakan Kasapoğlu, Giresunspor Kulübü Başkanlığı'na seçilen Hakan Karaahmet'i kutladı Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, TFF 1. Lig ekiplerinden Giresunspor'da kulüp başkanlığına seçilen Hakan Karaahmet'i tebrik etti.

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, TFF 1. Lig ekiplerinden Giresunspor'da kulüp başkanlığına seçilen Hakan Karaahmet'i tebrik etti.

Bakan Kasapoğlu, yayımladığı kutlama mesajında, "Giresunspor Kulübünün olağanüstü genel kurulunda başkanlığa seçilen Hakan Karaahmet ve yönetim kurulunu tebrik ediyor, yeni görevlerinde başarılar diliyorum." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA