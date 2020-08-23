Bakan Kasapoğlu: "Giresun'daki 7 bin 250 kapasiteli GSB Yurtlarımız vatandaşlarımızın hizmetindedir" Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, "Giresun'daki 7 bin 250 kapasiteli GSB Yurtlarımız vatandaşlarımızın hizmetindedir" dedi.

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, "Giresun'daki 7 bin 250 kapasiteli GSB Yurtlarımız vatandaşlarımızın hizmetindedir" dedi. Giresun'da yaşanan sel felaketi sebebiyle sosyal medya hesabından paylaşım yapan Bakan Kasapoğlu, "Giresun'da meydana gelen sel felaketinde şehit olan askerimize ve yitirdiğimiz vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı diliyorum. Devletimiz tüm imkanlarıyla seferber olmuştur. İlimizdeki 7 bin 250 kapasiteli GSB Yurtlarımız vatandaşlarımızın hizmetindedir" ifadelerini kullandı. - ANKARA Kaynak: İHA