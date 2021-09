Bakan Kasapoğlu: "Gençlik bizim en büyük umudumuz"

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, en büyük umutlarının gençlik olduğunu belirterek, "Gençlerimizin umutlarını çalmak isteyenlere, onları karamsarlık tablolarıyla boğmak isteyenlere inat, gençler güçlü yarınlara inançla, azimle, üreterek, katkı sağlayarak ve daha büyük hedefleri birlikte düşleyerek yürüyorlar." dedi.

Genç Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneğinin (Genç MÜSİAD) 14. Olağan Genel Kurulu'na katılan Bakan Kasapoğlu, kongrenin hayırlı olmasını dileyerek derneğin yeni yönetimine başarılar diledi.

MÜSİAD'ın zorlu günleri aşarak bu noktaya ulaştığını aktaran Bakan Kasapoğlu, "28 Şubat döneminde üniversite öğrencisiydim. O sürecin MÜSİAD'daki yansımalarını, fişlenen iş adamlarını, şirketleri çok iyi hatırlıyorum. Bugün bulunduğumuz nokta çok farklı. O zaman Genç MÜSİAD yoktu. Hakikaten ne kadar şükretsek az. O yüzden her birimize daha çok çalışmak ve birliğimizi, beraberliğimizi çok daha güçlü noktalara taşımak düşüyor. Ben inanıyorum ki Genç MÜSİAD da bu ruh, inanç ve heyecanla çıtayı çok daha yukarılara taşıyacaktır." diye konuştu.

Bakan Kasapoğlu, Türkiye'nin son 19 yılda çok ciddi aşamalar kaydettiğini vurgulayarak, sözlerini şöyle sürdürdü:

"İnsanların fişlenmesi, farklı renklerle algılanması, eğitim ve diğer alanlarda olduğu gibi söz konusuydu. AK Parti ve Sayın Cumhurbaşkanı'mızın liderliğiyle hamdolsun bu engeller bertaraf edildi. Pek çok alanda devrimler gerçekleştirildi. Her birinin çok önemli bir gayret ve özverinin sonucu olduğunu hepimiz biliyoruz. O yüzden gelinen aşama ve bundan sonraki süreç her birimiz için ayrı bir önem arz ediyor. Her alanda hepimize çok önemli görevler düşüyor. Ruhu ve inancı en yüksek seviyede tutarak yürüdüğümüzde, alınan sonuçları görüyoruz. Üreten ve hayırda bir araya gelen insanların en büyük yardımcısının Allah olduğunu da idrak ediyoruz. O yüzden dünyamızda karamsarlığa, fitneye, ayrımcılığa yer yok. Gençlerimizin bu ruhla ortaya koyduğu başarılara her geçen gün şahitlik ediyoruz. İşte sporcularımızın bu anlamdaki performansını olimpiyatlarda ve paralimpik oyunlarda gördük. Sadece performans olarak değil, gençlerimizin duruşuyla, inancıyla, karakteriyle, asaletiyle tüm insanlığa adeta bir model oluşturduğuna şahitlik ettik. İş dünyasında dürüstlük ve çalışkanlığıyla, rekabet noktasındaki kararlılığı ve sürdürülebilir bir performansı ortaya koymasıyla genç müteşebbislerimizin performansı bizlere ayrı bir umut veriyor."

Türkiye'nin son 19 yılda her alanda iddiasını güçlü bir şekilde ortaya koyduğunu aktaran Kasapoğlu, "Gençlik bizim en büyük umudumuz. Sadece yarınlarımız değil, bugünlerimiz için de bir umut. Burada Türkiye'nin farklı illerinden gelen gençlerimiz var. Gençlerimizin umutlarını çalmak isteyenlere, onları karamsarlık tablolarıyla boğmak isteyenlere inat, gençler güçlü yarınlara inançla, azimle, üreterek, katkı sağlayarak ve daha büyük hedefleri birlikte düşleyerek yürüyorlar. Sevgili gençler, hiçbir zaman karamsarlığa kapılmayın. Bizim inancımız, kültürümüz, geleneğimiz hiçbir şekilde karamsarlığı kabul etmez. Bilakis hayallerimizi büyütmeyi ve o hayallerin peşinden inançla, azimle ve kardeşçe yürümeyi emreder. O yüzden Türkiye'nin gençleri olarak daha güçlü yarınlara üreterek, büyüyerek ve paylaşarak beraberce yürüyeceğiz." ifadelerini kullandı.

Bakanlık olarak her zaman gençlerin yanında olduklarını ve onları her anlamda desteklediklerini anlatan Kasapoğlu, "Biz hiçbir zaman var olanı yeterli görmüyoruz. Bizlere üretmek düşüyor. Bu çıtayı her geçen gün daha yüksek noktaya taşımak düşüyor. Amacımız gençlerimizin önünü açmak. Onları desteklemek ve teşvik etmek." değerlendirmesinde bulundu.

Kongrede MÜSİAD Genel Başkanı Mahmut Asmalı ve Genç MÜSİAD Başkanı Yunus Furkan Akbal, Bakan Kasapoğlu'na plaket takdim etti.