Bakan Kasapoğlu: Gençliğimiz, en büyük umudumuz
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Bakan Kasapoğlu: Gençliğimiz, en büyük umudumuz

Bakan Kasapoğlu: Gençliğimiz, en büyük umudumuz
Demirören Haber Ajansı / Erkan Altuntaş - Haberler | Güncel

GENÇLİK ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Aksaray'da spor yatırımları kapsamında yapılacak tesislerin protokolünü imzaladı.

GENÇLİK ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Aksaray'da spor yatırımları kapsamında yapılacak tesislerin protokolünü imzaladı. Kasapoğlu, "Genç, gelişen ve hızlı bir şekilde yarınlara hazırlanan bir nüfusumuz var. Dünyanın en genç nüfuslarından birine sahibiz. Gençliğimiz, en büyük umudumuz. Gençliğimiz, en büyük ümidimiz. Onları daha güçlü yarınlara hazırlamak, hepimizin boynunun borcu" dedi.

Aksaray'daki spor yatırımları kapsamında yapılacak tesislerin protokol imza törenine katılan Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu, milli sporcularla bir araya geldi. Aksaray'daki Model Uçak Eğitim Merkezi'ni de ziyaret eden Bakan Kasapoğlu, burada model uçağı inceledi. İmza töreninde konuşan Kasapoğlu, "Türkiye, son 19 yılda çok önemli süreci yaşıyor. Cumhuriyet tarihinin pek çok alanda rekorlarını kıran hizmet seferberliği var. Şükürler olsun çıtamızı, Sayın Cumhurbaşkanı'mızın güçlü liderliğiyle her daim yukarılara taşıma gayretimiz var" dedi.

Aksaray'da atıl durumdaki havaalanı pistinde de incelemelerde bulunan Bakan Kasapoğlu,pistin hava sporlarıyla ilgili bir merkez haline geleceğini söyledi. Kasapoğlu, şöyle konuştu:

"Genç, gelişen ve hızlı bir şekilde yarınlara hazırlanan bir nüfusumuz var. Ülke olarak en genç nüfusa sahibiz. Dünyanın en genç nüfuslarından birine sahibiz. Gençliğimiz, en büyük umudumuz. Gençliğimiz, en büyük ümidimiz. Onları daha güçlü yarınlara hazırlamak hepimizin boynunun borcu. Gençlik merkezlerimizle gençlik kamplarımızla her biri birbirinden farklı branşlara hitap eden spor tesislerimizle dört dörtlük bir altyapı var sporda. Sporcularımız, gençlerimiz bizim her şeyimiz. Onlar ne istiyorsa, onlar için varız. Onlar için bugüne kadar olduğu gibi her türlü imkanı seferber etmeye devam edeceğiz. Hava sporlarıyla ilgili tüm Türkiye'ye matuf bir şekilde yetiştireceğimiz bir alanı kazandırmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Sanayi ve Teknoloji Bakanı'mız da bu konunun içerisinde olacak. İnanıyorum ki bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da Aksaray, her alanda öncü gençlerimizi yetiştireceğimiz vilayetlerimizden biri olacak."


Bakan Kasapoğlu: Gençliğimiz, en büyük umudumuz
Bakan Kasapoğlu: Gençliğimiz, en büyük umudumuz
Bakan Kasapoğlu: Gençliğimiz, en büyük umudumuz
Bakan Kasapoğlu: Gençliğimiz, en büyük umudumuz

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Erkan Altuntaş

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