Bakan Kasapoğlu, Gençlerle İftarda Buluştu

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün 16 Mayıs 1919'da Bandırma Vapuru ile Samsun'a başlattığı yolculuğun temsil töreninde gençlerle bir araya geldi.

Bakan Kasapoğlu, 16 Mayıs 1919'dan 16 Mayıs 2019'a milli mücadelenin 100. yılında başlangıç noktasında "Vatan ve Ramazan" temalı Karaköy Rıhtımı'ndaki iftarda programında gençlere seslenerek, "Aramızda 81 ilimizden ve dünyanın dört bir yanından gelen genç arkadaşlarımız var. Geleceğimiz, ümidimiz, umudumuz olan sevgili gençlerimiz, sadece bu ülkenin, toprakların değil tüm dünyanın, mazlumların umudusunuz. Bizler de sizlerin yarınları için umudu yüceltmek adına Bakanlık ve hükümet olarak Sayın Cumhurbaşkanımızın önderliğinde bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da seferber etmek için gece gündüz çalışacağız." ifadelerini kullandı.

19 Mayıs 1919'dan bugüne 100 yıl geçtiğini belirten Kasapoğlu, "Bu süreçte bu ülke ne badireler atlattı ne engellerle karşılaştı ama milletimiz hiçbir zaman birliğinden, beraberliğinden, kardeşliğinden ve inancından taviz vermedi. İnşallah vermeyecek. Bunları sizlerin pırıl pırıl bakışlarınızda görüyoruz. Tıpkı 15 Temmuz'da olduğu gibi bu millet karşılaştığı tüm engelleri alt etmesini ve yerle bir etmesini bilecek." diye konuştu.

"Bu yolculuk 'bitmeyen yolculuk'tur"

Gençlik Haftası'nın bu yıl farklı bir şekilde kutlamanın ayrı bir heyecanını yaşadıklarının altını çizen Bakan Kasapoğlu, şöyle devam etti:

"Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü, Anıtkabir'de ziyaret ettik. Daha sonra da Gazi Meclis'imizi ziyaret ettik. Sizleri aynı mekandan 100 yıl sonra Samsun'a uğurlayacağız. Pazar günü de Samsun'da Sayın Cumhurbaşkanımız ile karşılayacağız. Yolunuz açık olsun. Bir asır önce Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları Bandırma Vapuru ile İstanbul'dan Samsun'a giderek milli mücadelenin tohumlarını ekmek üzere Dolmabahçe'den denize açıldı. Bitmeyen yolculuk bizler için çok önemli. İstiklal ve istikbal sevdasıyla yola çıkılan bu kutlu yolculuk, Atatürk ve silah arkadaşlarının Samsun'a ayak basmasıyla bir direniş meşalesine dönüştü. Gençlik haftası olarak kutladığımız bu hafta, vatanımızın kurtuluş mücadelesinin ve İstiklal Mücadelesi'nin başladığı haftadır. 100 yıldır iftiharla taşıdığımız aziz istiklal ruhu, bizler için önemli bir ilham kaynağıdır. Bu yüzen bu yolculuk 'bitmeyen yolculuk'tur."

"Pek çok alanda önemli devrimler gerçekleştirdik"

"Vatanımızın ve aziz milletimizin hukuku sizlere emanet." sözlerini kullanan Gençlik ve Spor Bakanı, "Cumhuriyetimizi, demokrasimizi ve hukuk düzenimizi özenle, hassasiyetle koruma noktasında sizlere sonuna kadar güveniyoruz. Bütün imkanlarımız, sizlerin her türlü bilgiye ulaşması ve çağın getirdiği niteliklere ulaşmanız noktasında, donanımlı gençler olmanız için hepinizin hizmetinde. Sayın Cumhurbaşkanımızın önderliğinde son 17 yıldır ülkemizde ekonomiden sanayiye, kültüre, eğitime ve sağlığa kadar pek çok alanda önemli devrimler gerçekleştirdik. Bundan sonraki süreçte 2023 ve 2071 hedefleri bizim için önemli. Bu hedeflere sizlerle güçlü bir şekilde yürüyeceğiz. Kardeşliğimizden, birliğimizden ve beraberliğimizden hiçbir zaman taviz vermeyeceğiz. Sizler, sanatta, sporda, kültürde ve her alanda nitelikli bir şekilde var olacaksınız, ülkemizi, milletimizi ve medeniyetimizi çok güçlü bir şekilde temsil edeceksiniz." şeklinde konuştu.

"Kardeşlik hukukumuzu güçlendireceğiz"

"Birlik ve beraberliğimiz için birbirimizin hukukuna sahip çıkmalıyız." diyen Bakan Kasapoğlu, şu değerlendirmede bulundu:

"Birbirimizi, seveceğiz, koruyacağız ve saygı duyacağız. Bu yüzden tam 100 yıldır dedelerimizin bize kanları pahasına emanet ettikleri bu vatanı ve aziz toprakları birlik ve kardeşlik sayesinde kimseye yar etmedik ve yar etmeyeceğiz. Kardeşlik hukukumuzu güçlendireceğiz. Bir ve bütün olarak aramızdaki sevgiyi, kardeşliği, merhameti çoğaltacağız ve her türlü engele, oyuna, kumpasa karşı kenetleneceğiz. Tıpkı 15 Temmuz'da hain darbe girişimine verdiğimiz güçlü cevap gibi. Hem ülkemizin hem de tüm insanlığın hukukunu koruyacağız. Kardeşliğimize halel getirmek isteyenlere fırsat vermeyeceğiz. Rabbim bu aziz milletin başını hiçbir zaman öne eğdirmesin. Lütfe birliğimize, beraberliğimize karşı oyun kuranlara fırsat vermeyin. Her zaman iyinin, doğrunun, güzelin, barışın ve kardeşliğin peşinde olun. İhtiyacımız olan ruh, 19 Mayıs'ın ruhunda ve motivasyonunda var. İnşallah ülke olarak daha güçlü yarınlara her alanda hep birlikte yürüyeceğiz."

81 ilden gelen genc¸leri I·stanbul'dan Samsun'a tas¸ıyacak Piri Reis Gemisi, I·stanbul Bogˆazı gu¨neyinden (Sarayburnu) giris¸ yaparak bu gece yolculuğuna bas¸layacak.

