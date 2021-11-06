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BAKAN KASAPOĞLU GENÇLERLE BULUŞTU

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Kasapoğlu, 'Gençlik Buluşmaları' kapsamında öğrencilerin sorularını cevapladı.

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Kasapoğlu, 'Gençlik Buluşmaları' kapsamında öğrencilerin sorularını cevapladı. Öğrencilerin, 'Olimpiyatlar açısından Türkiye dışarıdan bakıldığında nasıl görünüyor?' sorusunu cevaplayan Kasapoğlu, Türkiye'nin dört bir yanındaki tesislerle olimpiyat sürecinde yaşanılan ilklerin gelecek yıllarda daha yukarıya taşınacağına inandığını söyledi. Gençlere sporu bir yaşam tarzına dönüştürmelerini tavsiye eden Kasapoğlu, "Kota alan sporcularda yarı yarıya kadın erkek dağılımı vardı Türkiye'de. Bu da önemli bir göstergedir. Pek çok ülkeye baktığımda kadınların oranı yüzde 20'lerde bile değil. O yüzden ben Türkiye'nin hem dışarıdan hem içerden bakıldığında çok büyük bir umut olduğunu ve büyük bir başarı grafiğinde bu umudu güçlendirdiğini gönlümü ferah tutarak söylemek istiyorum. Göğsümü gere gere ifade etmek istiyorum. Ama şunu da söyleyeceğim, spor imkanımız çok, her yer tesis. Her yer erişilebilir noktada tesislerle dolu. En modern tesisler bizde. Sizlerden ricamız, lütfen sporu bir yaşam tarzı haline getirin. Yeter ki sizler isteyin, talep edin, biz onlarla ilgili altyapıyı sizler için daha erişilebilir kılalım" dedi.

TAKSİ DURAĞINDA TELEFONU CEVAPLADI

Bakan Kasapoğlu ardından Ereğli ilçesinde ziyaret ettiği taksi durağında çalan telefonu cevapladı. Taksi isteyen müşterinin adresini soran ve kendisinin Gençlik ve Spor Bakanı olduğunu söyleyen Kasapoğlu, adresi not kağıdına yazarak taksi esnafına verdi. Basın mensuplarının 'Sizin sesinizi duyunca heyecan yaptı mı" sorusuna Bakan Kasapoğlu, "Yok gayet sakindi. Benim Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Kasapoğlu olduğuma inandı" dedi.

BAKAN KASAPOĞLU GENÇLERLE BULUŞTU

BAKAN KASAPOĞLU GENÇLERLE BULUŞTU

BAKAN KASAPOĞLU GENÇLERLE BULUŞTU

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