Bakan Kasapoğlu: Gençlerimizin istikbalini çakalların çalmasına müsaade etmeyeceğiz (2)
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLARTÜMÜ

Bakan Kasapoğlu: Gençlerimizin istikbalini çakalların çalmasına müsaade etmeyeceğiz (2)

19.01.2021 16:08 | Son Güncelleme: 19.01.2021 16:12
Bakan Kasapoğlu: Gençlerimizin istikbalini çakalların çalmasına müsaade etmeyeceğiz (2)

ŞEHİT EREN BÜLBÜL'ÜN KABRİNE ZİYARETGençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Trabzon'un Maçka ilçesi kırsalında, 11 Ağustos 2017'de PKK'lı teröristlerin erzak çaldığını ihbar edip, güvenlik güçlerine yer gösterirken açılan ateşle şehit olan Eren Bülbül'ün kabrini ziyaret etti.

ŞEHİT EREN BÜLBÜL'ÜN KABRİNE ZİYARET

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Trabzon'un Maçka ilçesi kırsalında, 11 Ağustos 2017'de PKK'lı teröristlerin erzak çaldığını ihbar edip, güvenlik güçlerine yer gösterirken açılan ateşle şehit olan Eren Bülbül'ün kabrini ziyaret etti. Bakan Kasapoğlu ve beraberindekiler, şehit Eren'in kabrine çiçek bırakıp, dua okudu. Ziyarette Eren Bülbül'ün annesi Ayşe Bülbül ile de görüşen Bakan Kasapoğlu, bugün açılan Gençlik Merkezi'ne şehit Eren Bülbül'ün adının verildiğini söyledi. Bunun üzerine çok mutlu olduklarını belirten anne Ayşe Bülbül de Bakan Kasapoğlu'na teşekkür etti.Selay SAYKAL-Selman KUTLU/TRABZON, -


Bakan Kasapoğlu: Gençlerimizin istikbalini çakalların çalmasına müsaade etmeyeceğiz (2)
Bakan Kasapoğlu: Gençlerimizin istikbalini çakalların çalmasına müsaade etmeyeceğiz (2)
Bakan Kasapoğlu: Gençlerimizin istikbalini çakalların çalmasına müsaade etmeyeceğiz (2)
Bakan Kasapoğlu: Gençlerimizin istikbalini çakalların çalmasına müsaade etmeyeceğiz (2)
Bakan Kasapoğlu: Gençlerimizin istikbalini çakalların çalmasına müsaade etmeyeceğiz (2)
Bakan Kasapoğlu: Gençlerimizin istikbalini çakalların çalmasına müsaade etmeyeceğiz (2)
Bakan Kasapoğlu: Gençlerimizin istikbalini çakalların çalmasına müsaade etmeyeceğiz (2)
Bakan Kasapoğlu: Gençlerimizin istikbalini çakalların çalmasına müsaade etmeyeceğiz (2)
Bakan Kasapoğlu: Gençlerimizin istikbalini çakalların çalmasına müsaade etmeyeceğiz (2)
Bakan Kasapoğlu: Gençlerimizin istikbalini çakalların çalmasına müsaade etmeyeceğiz (2)
Bakan Kasapoğlu: Gençlerimizin istikbalini çakalların çalmasına müsaade etmeyeceğiz (2)
Bakan Kasapoğlu: Gençlerimizin istikbalini çakalların çalmasına müsaade etmeyeceğiz (2)
Bakan Kasapoğlu: Gençlerimizin istikbalini çakalların çalmasına müsaade etmeyeceğiz (2)

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Selay SAYKAL

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Fuat Oktay Yaşar Güler Vladimir Putin Nikol Paşinyan
Magazin Can Yaman Demet Şener Demet Akalın Demet Özdemir
Spor Ali Koç Mustafa Cengiz Josef De Souza Mert Hakan Yandaş İrfan Can Kahveci
Tüm Haberler Kar Kaza Ankara Otomobil
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Bakan Kasapoğlu: Gençlerimizin istikbalini çakalların çalmasına müsaade etmeyeceğiz (2) - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 19.1.2021 16:12:43. #1.15#
title