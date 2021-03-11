Bakan Kasapoğlu: "Gençlerimizi yarınlara hazırlama çabasındayız"

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Trabzon Valisi İsmail Ustaoğlu, milletvekilleri, il ve ilçe belediye başkanlarından oluşan Trabzon heyetiyle birlikte Gençlik ve Spor Bakanlığı'nda düzenlenen Trabzon'a yapılacak yatırımlarla ilgili protokol imza töreninde katıldı.