Bakan Kasapoğlu: "Gençlerimizi yarınlara hazırlama çabasındayız"
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Bakan Kasapoğlu: "Gençlerimizi yarınlara hazırlama çabasındayız"

11.03.2021 15:18 | Son Güncelleme: 11.03.2021 15:24
Bakan Kasapoğlu:

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Trabzon Valisi İsmail Ustaoğlu, milletvekilleri, il ve ilçe belediye başkanlarından oluşan Trabzon heyetiyle birlikte Gençlik ve Spor Bakanlığı'nda düzenlenen Trabzon'a yapılacak yatırımlarla ilgili protokol imza töreninde katıldı.

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Trabzon Valisi İsmail Ustaoğlu, milletvekilleri, il ve ilçe belediye başkanlarından oluşan Trabzon heyetiyle birlikte Gençlik ve Spor Bakanlığı'nda düzenlenen Trabzon'a yapılacak yatırımlarla ilgili protokol imza töreninde katıldı.

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Bakan Kasapoğlu: 'Gençlerimizi yarınlara hazırlama çabasındayız'
Bakan Kasapoğlu: 'Gençlerimizi yarınlara hazırlama çabasındayız'
Bakan Kasapoğlu: 'Gençlerimizi yarınlara hazırlama çabasındayız'

Kaynak: Anadolu Ajansı / Emir Sultan Demirci

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