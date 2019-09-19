Bakan kasapoğlu: gençlerimizi geleceğe hazırlamak bizim birinci vazifemiz

19.09.2019 16:36

Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından öğrencilerin yaz tatilini daha verimli geçirmesi amacıyla hayata geçirilen 'Değerli Zamanlar' projesine katılan çocuklar, Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu ile Ankara'da bir araya geldi. Bakan Kasapoğlu, "Gençlerin geleceğe en iyi şekilde hazırlanmaları bizim öncelikli vazifemizdir. Bunun için de onların mutluluğu, huzuru, güven duygusu bizim için her şeyden önemlidir" dedi.

Manisa'nın Kula ve Selendi ilçelerinde 8-14 yaş arası çocuklara yönelik 5 hafta süren futbol, basketbol, voleybol, yüzme, masa tenisi gibi spor dalları ile tiyatro, resim ve müzik gibi sanat dallarında eğitim alan 80 öğrenci, Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu'nu ziyaret etti. Çocuklar, Gençlik ve Spor Bakanlığı Merkez Binası'nda yer alan konferans salonunda mini bir konser verdi. Konseri izleyen Bakan Kasapoğlu, çocuklarla yakından ilgilenerek onlarla sohbet etti.

'Değerli Zamanlar' projesiyle öğrencilerin yaz tatili süresince zamanlarını iyi değerlendirmeleri, hem spor hem de sanat dallarında yeteneklerinin farkına varabilmelerinin önemini vurgulayan Bakan Kasapoğlu, çocukların istek ve taleplerini de dinledi. Çocuk ve gençlerin gönderdiği mektupların hepsini okuduğunu dile getiren Bakan Kasapoğlu, Manisa'ya giderek onlarla tekrar bir araya geleceğini söyledi.

"GENÇLERİMİZİ GELECEĞE HAZIRLAMAK BİZİM BİRİNCİ VAZİFEMİZ"

Gençlik ve Spor Bakanlığı olarak gençlerin her zaman yanında olduklarını ifade eden Bakan Kasapoğlu, "Gençlerin geleceğe en iyi şekilde hazırlanmaları bizim öncelikli vazifemizdir. Bunun için de onların mutluluğu, huzuru ve güven duygusu bizim için her şeyden önemlidir. Bu anlamda ülkemizin her çocuğunu, her gencini kendi evladımız olarak görüyor, imkan ve kaynaklarımızı gençlerin yararlanacağı şekilde kullanmaya çalışıyoruz" ifadelerini kullandı.

Uzman eğitmenler tarafından derslerin verildiği projenin devam edeceği müjdesini de veren Bakan Kasapoğlu, öğrencilere kitap hediye ederek hatıra fotoğrafı çektirdi.

Kaynak: DHA