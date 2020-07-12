HABER SON DAKİKA MANŞETLER SPOR EKONOMİ FİNANS MAGAZİN DÜNYA TÜM HABERLER
SON DAKİKA MAÇ SONUÇLARI PUAN DURUMU FUTBOL BEŞİKTAŞ FENERBAHÇE GALATASARAY E-SPOR SPOR +

Bakan Kasapoğlu: Gençlerimiz bizim en büyük gücümüz

"Projelerimizi artık harekete geçiriyoruz""40 yıllık Keşan Stadyumu'nu daha modern bir şekle dönüştürüyoruz""Gençlerimiz bizim en büyük gücümüz, en büyük umudumuz"Ünsal YÜCEL / KEŞAN(Edirne), - Gençlik ve Spor Bakanı Dr.

Bakan Kasapoğlu: Gençlerimiz bizim en büyük gücümüz
12.07.2020 16:38 | Son Güncelleme: 12.07.2020 16:42

"Projelerimizi artık harekete geçiriyoruz"

"40 yıllık Keşan Stadyumu'nu daha modern bir şekle dönüştürüyoruz"

"Gençlerimiz bizim en büyük gücümüz, en büyük umudumuz"

Ünsal YÜCEL/ KEŞAN(Edirne), - Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, "Gençlerimiz bizim en büyük gücümüz, en büyük umudumuz. Biz el ele ve omuz omuza vererek, ülkemizi, memleketimizi adım adım, karış karış geliştireceğiz, ilerleteceğiz ve gençlerimize emanet edeceğiz" dedi.Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Edirne'nin Keşan ilçesinde yenilenecek Atatürk Stadyumu ve yapılacak yarı olimpik yüzme havuzu alanında incelemelerde bulunarak, amatör spor kulübü başkanlarıyla bir araya geldi. Bakan Kasapoğlu, Edirne Valisi Ekrem Canalp, Keşan Kaymakamı Nuri Özder, Keşan Belediye Başkanı Mustafa Helvacıoğlu, AK Parti Edirne İl Başkanı Belgin İba, kurum amirleri ve AK Partili yöneticiler tarafından karşılandı.Başkan Helvacıoğlu, Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu'na tesisleri gezdirerek, yenilenecek Atatürk Stadyumu'yla ilgili hazırlanan proje hakkında bilgi verdi. Bakan Kasapoğlu stadyumun bakanlık eliyle kısa sürede bölgeye yakışır bir şekilde yenileneceğini söyledi. Kasapoğlu daha sonra kaleye geçen Keşan Belediye Başkanı Mustafa Helvacıoğlu'na şut çekti.Kasapoğlu ve beraberindekiler ardından Yeni Mahalle'de yapılacak yarı olimpik yüzme havuzu alanında incelemelerde bulunarak, Keşan Gençlik Merkezi'ni ziyaret etti."PROJELERİMİZİ ARTIK HAREKETE GEÇİRİYORUZ"Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, ülkenin sadece bugününü değil yarınlarını da düşündüklerini belirterek, "Bizim felsefemiz bu. O yüzden uzun süredir başkanımızla konuştuğumuz projelerimizi artık harekete geçiriyoruz. Bugüne kadar Keşan'ın gerekli olan sportif altyapısını ve gençlerin yarınlara çok daha donanımlı hazırlanması için gereken tüm altyapıyı en kısa sürede Keşan'da buluşturacağız. Bugün Keşan için bir milat olacak. Keşan'ın sportif anlamda geleceği için Keşan'ın gençleri için hayırlı, uğurlu olsun diyorum" dedi. "40 YILLIK KEŞAN STADINI DAHA MODERN BİR ŞEKLE DÖNÜŞTÜRÜYORUZ"Halkın tüm kesimlerinin spora olan erişimini kolaylaştırmak, sporcu envanterini geliştirmek ve sporun tabana yayılması için çalışmalarını sürdürdüklerini ifade eden Kasapoğlu, "40 yıllık Keşan stadını çok daha güzel ve modern bir şekle dönüştürüyoruz. Tribünleriyle, tartan pistiyle halkımızı buraya 7/24 bekliyoruz. Çok hızlı bir şekilde bunu Keşan'la buluşturacağız. Mevcut spor salonumuzu da tüm yönleriyle ele alıyoruz. Ayrı bir havuz yapılacak. Bakanlık olarak 'yüzme bilmeyen kalmasın' diyoruz. Hem halkımızın yüzmeye erişimi hem de geleceğin şampiyonlarını yetiştirmek açısından yarı olimpik olarak inşa edeceğimiz Keşan havuzu da halkımıza hayırlı olsun. İhalesi kısa zamanda belediyemiz tarafından yapılacak ve en kısa sürede de bunları halkımızla buluşturacağız" diye konuştu."GENÇLERİMİZ BİZİM EN BÜYÜK GÜCÜMÜZ, EN BÜYÜK UMUDUMUZ"Bakan Kasapoğlu, sporun tabana yayılması için erişiminin kolay olması gerektiğini vurgulayıp, "Mahallelerimizi semt tipi sahalarla donatacağız. 11 mahallemizde de futbol, basketbol ve voleybol oynanabilecek. Ülkemizdeki en güzel gençlik merkezlerinden birini Keşan'a inşa ettik. Gençlerimiz bizim en büyük gücümüz, en büyük umudumuz. İnşallah gerektiğinde butik gençlik merkezlerimizden bir tanesini de yine Keşan'a kazandıracağız. Gençlerimizi sahalara, salonlara ve gençlik merkezlerine bekliyoruz. Ülkemizin en büyük gücü, milli birliği ve beraberliği. Biz el ele ve omuz omuza vererek, ülkemizi, memleketimizi adım adım, karış karış geliştireceğiz, ilerleteceğiz ve gençlerimize emanet edeceğiz" dedi.

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu daha sonra Mehmet Gemici Cennet Bahçesi'nde amatör spor kulübü başkanlarıyla bir araya gelerek, sorunlarını dinledi. Bakan Kasapoğlu, buradaki görüşmenin ardından karayoluyla Keşan'dan ayrıldı. 

Kaynak: DHA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Metrobüs sapığı baltayı taşa vurdu! Polisi taciz edince yakayı ele verdi 3. Sayfa
Metrobüs sapığı baltayı taşa vurdu! Polisi taciz edince yakayı ele verdi
Dini nikahlı eşini ve 6 yaşındaki kızını öldürüp, intihara kalkıştı 3. Sayfa
Dini nikahlı eşini ve 6 yaşındaki kızını öldürüp, intihara kalkıştı
'Cehennem Melekleri' çetesinin lideri adliyeye sevk edildi 3. Sayfa
"Cehennem Melekleri" çetesinin lideri adliyeye sevk edildi
İçişleri Bakanı Soylu'nun kayınpederi Metin Dinç Samsun'da vefat etti Güncel
İçişleri Bakanı Soylu'nun kayınpederi Metin Dinç Samsun'da vefat etti
Rus genç kız dalış yaparken fark etti, denizden çıkan şeye kimse inanamadı Yaşam
Rus genç kız dalış yaparken fark etti, denizden çıkan şeye kimse inanamadı
Kıblesi 18 derece yanlış olan 64 yıllık cami yıkılıyor Yaşam
Kıblesi 18 derece yanlış olan 64 yıllık cami yıkılıyor
Bu nasıl anne! Kızının gözü önünde başka adamla cinsel ilişkiye girdi, izlemek istemediğinde dövdü
Bu nasıl anne! Kızının gözü önünde başka adamla cinsel ilişkiye girdi, izlemek istemediğinde dövdü
Jakuzi içinde skandal sözler sarf eden AK Partili yönetici, görevinden istifa etti
Jakuzi içinde skandal sözler sarf eden AK Partili yönetici, görevinden istifa etti
Düğünde zehirli bir hayvanın soktuğu çocuk, 1 saat içinde hayatını kaybetti
Düğünde zehirli bir hayvanın soktuğu çocuk, 1 saat içinde hayatını kaybetti
Jakuzide video çeken AK Partili yöneticiden skandal sözler: Ulan fakirler beni rahatsız etmeyin
Jakuzide video çeken AK Partili yöneticiden skandal sözler: Ulan fakirler beni rahatsız etmeyin
Son Dakika: Katoliklerin ruhani lideri Papa'dan Ayasofya'nın ibadete açılmasıyla ilgili ilk yorum
Son Dakika: Katoliklerin ruhani lideri Papa'dan Ayasofya'nın ibadete açılmasıyla ilgili ilk yorum
Cerrahpaşa'da tedavi gören Kovid-19 hastalarının derilerinde değişim gözlemlendi
Cerrahpaşa'da tedavi gören Kovid-19 hastalarının derilerinde değişim gözlemlendi
Uzman onbaşı ardında bir not bırakıp canına kıydı
Uzman onbaşı ardında bir not bırakıp canına kıydı
Ali Babacan'dan 'Cumhurbaşkanlığına aday olacak mısınız?' sorusuna dikkat çeken yanıt
Ali Babacan'dan "Cumhurbaşkanlığına aday olacak mısınız?" sorusuna dikkat çeken yanıt
LGS sınavına giren öğrencinin cevap kağıdı kayboldu
LGS sınavına giren öğrencinin cevap kağıdı kayboldu
5 yaşındaki oğlunu boğarak öldüren Süper Lig'in yıldızı ifadesinde çark etti: Tahliyemi istiyorum
5 yaşındaki oğlunu boğarak öldüren Süper Lig'in yıldızı ifadesinde çark etti: Tahliyemi istiyorum
Güzel oyuncu Merve Boluğur sahil kenarındaki kıvrak dansıyla izleyenleri büyüledi
Güzel oyuncu Merve Boluğur sahil kenarındaki kıvrak dansıyla izleyenleri büyüledi
Vida'nın menajerine ödenecek 15 milyon TL'lik kayıp sözleşme ortaya çıktı
Vida'nın menajerine ödenecek 15 milyon TL'lik kayıp sözleşme ortaya çıktı
Duygu Özaslan, 'Kilo aldı' eleştirilerine pembe bikinili pozla yanıt verdi
Duygu Özaslan, "Kilo aldı" eleştirilerine pembe bikinili pozla yanıt verdi
Şeyma Subaşı'nın fiziğini sergilediği paylaşımlarına beğeni yağıyor
Şeyma Subaşı'nın fiziğini sergilediği paylaşımlarına beğeni yağıyor
Anaokulunu soyduğu için tutuklanan hırsız, tahliye olunca yine anaokulu soydu
Anaokulunu soyduğu için tutuklanan hırsız, tahliye olunca yine anaokulu soydu
Türkiye'nin Ayasofya'yı ibadete açması Yunanistan'ı çıldırttı! Küstah yaptırım çağrısı
Türkiye'nin Ayasofya'yı ibadete açması Yunanistan'ı çıldırttı! Küstah yaptırım çağrısı
Son Dakika: Emeklilere Kurban Bayramı ikramiyeleri 17-29 Temmuz arasında ödenecek
Son Dakika: Emeklilere Kurban Bayramı ikramiyeleri 17-29 Temmuz arasında ödenecek
Bakan Albayrak'tan 1 milyon yazılımcı projesiyle ilgili açıklama: 17 Temmuz'daki sürprizlerimiz için takipte kalın
Bakan Albayrak'tan 1 milyon yazılımcı projesiyle ilgili açıklama: 17 Temmuz'daki sürprizlerimiz için takipte kalın
Düğünde maganda kurşunu üç kişi yaralandı
Düğünde maganda kurşunu üç kişi yaralandı
New York Times, Türk futbolunu analiz etti, Fatih Terim ve Hamit Altıntop geleceğe dair açıklamalar yaptı
New York Times, Türk futbolunu analiz etti, Fatih Terim ve Hamit Altıntop geleceğe dair açıklamalar yaptı
Ayasofya'nın cami olmasına bir tepki de Ermenistan'dan geldi
Ayasofya'nın cami olmasına bir tepki de Ermenistan'dan geldi
Yalova'da sahil kenarındaki mahalleye giriş için 5 TL ücret alınıyor
Yalova'da sahil kenarındaki mahalleye giriş için 5 TL ücret alınıyor
Erdoğan'ın 26 yıl önceki demeci ortaya çıktı! Ayasofya'nın cami olması sözünü o zaman vermiş
Erdoğan'ın 26 yıl önceki demeci ortaya çıktı! Ayasofya'nın cami olması sözünü o zaman vermiş
Volkan Demirel'in eşi Zeynep Demirel kusursuz fiziğiyle büyüledi
Volkan Demirel'in eşi Zeynep Demirel kusursuz fiziğiyle büyüledi
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Haluk Koç Murat Kurum Yılmaz Tunç Hüseyin Filiz Adil Karaismailoğlu
Magazin Hadise Reynmen Ozan Güven Demet Akbağ
Spor Gökhan Gönül Burak Yılmaz Serdar Gürler Henry Onyekuru İbrahim Üzülmez
Daha Fazla Bursa Muğla Bodrum Antalya
Şu an buradasınız: Bakan Kasapoğlu: Gençlerimiz bizim en büyük gücümüz - Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 12.7.2020 16:45:38. #1.15#
title