Bakan Kasapoğlu, gençlere 2021 yılı için bakanlıktan beklentilerini sordu
Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, sosyal medyada 2021 yılı için gençlere bakanlıktan neler beklediklerini sordu.
Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, sosyal medyada 2021 yılı için gençlere bakanlıktan neler beklediklerini sordu.
Bakan Kasapoğlu sosyal medyada gençlere seslenerek, "Arkadaşlar, 2021 yılında Gençlik ve Spor Bakanlığımızdan beklentileriniz nelerdir? Cevaplarınızı #GSBdenBeklentim etiketine merakla bekliyorum. Hepsini tek tek okuyup not alacağım" mesajı yayınladı.Gençler, Bakan Kasapoğlu'nun sorusuna yoğun ilgi göstererek Gençlik ve Spor Bakanlığı'ndan beklentilerini yazdı. Bakan Kasapoğlu, gençlerden gelen mesajlara cevap verdi.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı