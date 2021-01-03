Bakan Kasapoğlu, gençlerden beklentilerini paylaşmaları çağrısında bulundu
03.01.2021 18:21 | Son Güncelleme: 03.01.2021 18:24
Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, gençlere çağrıda bulunarak beklentilerini "#GSBdenBeklentim" etiketiyle paylaşmalarını istedi.
Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, gençlere çağrıda bulunarak beklentilerini "#GSBdenBeklentim" etiketiyle paylaşmalarını istedi.
Kasapoğlu, Twitter hesabından yaptığı çağrıda, "Arkadaşlar, 2021 yılında Gençlik ve Spor Bakanlığımızdan beklentileriniz nelerdir? Cevaplarınızı #GSBdenBeklentim etiketine merakla bekliyorum. Hepsini tek tek okuyup not alacağım." ifadelerine yer verdi.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Ercan Doğan