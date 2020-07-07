Bakan Kasapoğlu, Gençlerbirliği-Fenerbahçe maçını izledi
Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Süper Lig'in 31. haftasında Gençlerbirliği ile Fenerbahçe arasında oynanan karşılaşmayı takip etti.
07.07.2020 19:15 | Son Güncelleme: 07.07.2020 20:08
Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Süper Lig'in 31. haftasında Gençlerbirliği ile Fenerbahçe arasında oynanan karşılaşmayı takip etti.
Eryaman Stadı'nda oynanan haftanın açılış karşılaşmasını Bakan Kasapoğlu, protokol tribününe izledi.
Bakan Kasapoğlu, karşılaşmanın 15. dakikasında stada geldi.
Kaynak: AA