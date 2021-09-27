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Bakan Kasapoğlu, gençler Avrupa şampiyonu Nuray Levent'i tebrik etti

AA / Ercan Doğan - Haberler | Spor
Bakan Kasapoğlu, gençler Avrupa şampiyonu Nuray Levent'i tebrik etti

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Gençler ve 23 Yaş Altı Avrupa Halter Şampiyonası'nda kadınlar 64 kiloda toplam 3 altın madalya kazanan milli halterci Nuray Levent'i kutladı.

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Gençler ve 23 Yaş Altı Avrupa Halter Şampiyonası'nda kadınlar 64 kiloda toplam 3 altın madalya kazanan milli halterci Nuray Levent'i kutladı.

Kasapoğlu, yayımladığı mesajda, Finlandiya'nın Rovaniemi kentinde devam eden organizasyonda kategorisinde şampiyon olan Nuray Levent'i tebrik ederek, "Gençler ve 23 Yaş Altı Avrupa Halter Şampiyonası'nda mücadele eden Nuray Levent kardeşim, koparmada 96 kilo, silkmede 118 kilo, toplamda ise 214 kiloluk dereceleriyle Avrupa şampiyonu olup, bizlere İstiklal Marşı'mızı dinletme gururunu yaşatmıştır. Nuray kardeşimi bu başarısından dolayı kutluyor, turnuvada mücadele eden diğer sporcularımıza başarılar diliyorum." ifadelerini kullandı.

AA / Ercan Doğan - Spor Haberleri
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