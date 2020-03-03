Bakan Kasapoğlu, genç gönüllülerle bir araya geldi

03.03.2020 13:43 | Son Güncelleme: 03.03.2020 13:45

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, genç gönüllüler ile bir araya geldi.



Ankara Kızılcahamam'da özel bir otelde düzenlenen "Lider Ülke Türkiye Genç Gönüllüler Buluşması" etkinliğinde gençlerle bir araya gelen Bakan Kasapoğlu, yaptığı açılış konuşmasında, "Bugün Türkiye emin adımlarla gelecek hedeflerine yürürken en büyük güvencemiz yine gençlerimiz" ifadelerini kullandı.



"İnsana hizmet etmeyi de, hayatını kolaylaştırmayı kendimiz için şeref sayıyoruz"



Gönül demek merhamet ve adalet, hak ve hakkaniyet olduğunun altını çizen Bakan Kasapoğlu, "Batı uygarlığı 'İnsan insanın kurdudur' diyor. Biz ise insanı yaratılmışların en seçkini olanı olarak görüyor, insana hürmeti esas alıyor, insanı yaşat ki devlet yaşasın diyor, halka hizmeti hakka hizmet sayıyoruz. Biz bir güç uygarlığının değil bir gönül medeniyetinin evlatlarıyız. Biz her bir insanı dürülmüş bir kainat olarak, kainatın özeti olarak görüyoruz. Yaratılanı yaratandan ötürü hürmete layık görüyor, O yaratmış diye seviyoruz. İnsana hizmet etmeyi de, hayatını kolaylaştırmayı kendimiz için şeref sayıyoruz. Bu anlayışta kula kulluk yok. Bu anlayışta kibir ve gurur yok. Bu anlayışta başkasına tahakküm yok. Bu anlayış, bu inanç bu düşünce bütün toplumsal ilişkilerde adaleti ve merhameti esas almaktır, elindekini paylaşmaktır, nerede kırık bir gönül varsa onu onarmaktır" diye konuştu.



"Yirmi milyonu aşan genç nüfusumuzla Avrupa'nın en genç ülkesiyiz"



Türkiye genç bir ülke olduğunu belirten Kasapoğlu, "Yirmi milyonu aşan genç nüfusumuzla Avrupa'nın en genç ülkesiyiz. Bu ülkemiz için korunması gereken bir imkan. Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde 2002 yılından bu yana gerçekleştirdiğimiz atılımlarda genç nüfusumuzun dinamizmi büyük rol oynamıştır. Bugün Türkiye emin adımlarla gelecek hedeflerine yürürken en büyük güvencemiz yine gençlerimiz. Bugünkü dünyada, gençlerimizin bilimle, sanatla, teknolojiyle geleceğe hazırlanması büyük bir önem taşıyor. Bakanlık olarak ana görevlerimizden biri, gençlerimizi bu zorlu geleceğe hazırlamak olarak görüyor, bu konuda yoğun çalışmalar yapıyoruz" şeklinde konuştu.



Etkinlikte emeği geçen herkese teşekkür eden Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, "2019 yılını gönüllülük yılı ilan etmiştik, 2019 yılı içinde yaptığımız çalışmalarla çıtayı belli bir seviyeye yükselttik. 2019 bitti diye bu defteri kapatacak değiliz, aksine bundan sonra her yıl bu çıtayı daha da yükseklere taşıyacağız" diyerek sözlerini sonlandırdı.



Düzenlenen etkinliğe Ak Parti Balıkesir Milletvekili Mustafa Canbey, AK Parti Milletvekili Sinop Nazım Maviş ve Ak Parti Çorum Milletvekili Erol Kavuncu katıldı. - ANKARA

Kaynak: İHA