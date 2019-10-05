Bakan kasapoğlu: gelenekle geleceği birleştireceğiz

05.10.2019 15:58

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Dünya Etnospor Konfederasyonu (DEK) tarafından İstanbul'da düzenlenen 4'üncü Etnospor Kültür Festivali'ni ziyaret etti. Bakan Kasapoğlu, "Gelenek, gelecekle birlikte çok önemli. Geleneğinden kopup geçmişini ve kültürünü bilmeyen, sahip olamayan toplumların bir alanda başarılı olması mümkün değil. Gelenekle geleceği birleştireceğiz" dedi.

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, DEK tarafından İstanbul Atatürk Havalimanı'nda düzenlenen Etnospor Kültür Festivali'ne ziyarette bulundu. Bakan Kasaoğlu; DEK Başkanı Bilal Erdoğan, Başkan Vekili ve Türkiye Geleneksel Spor Dalları Federasyonu Başkanı Hakan Kazancı ile Bakanlığın standını gezdi. Gençlik Merkezleri'nde gençlerin yaptığı el sanatları ürünlerini inceleyen Bakan Kasapoğlu, yetkililerden bilgi aldı.

"KÜLTÜRÜNÜ BİLMEYEN TOPLUMLARIN BAŞARILI OLMASI MÜMKÜN DEĞİL"

Gezisinin ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Bakan Mehmet Muharrem Kasapoğlu, "Dördüncüsü düzenlenen Etnospor Kültür Festivali, hem ülkemiz hem de dünya sporu ve kültürü için çok önemli. Her yıl daha da yoğun ilgiye ve halkımız ile gençlerimizin teveccühüne mazhar olan bir festival. Katkısı olan herkesi tebrik ediyorum. Başta DEK'e, değerli başkanına, yöneticileri ve Geleneksel Spor Dalları Federasyonu'na ve katkı sağlayan tüm kurumlara teşekkür ediyorum" dedi.

Geçmişini ve kültürünü bilmeyen toplumların başarıyı yakalamasının mümkün olmadığını belirten Bakan Kasapoğlu, "Gelenek, gelecekle birlikte çok önemli. Geleneğinden kopup geçmişini ve kültürünü bilmeyen, sahip olamayan toplumların bir alanda başarılı olması mümkün değil. Gençlerimizin bu konuya ilgisi ve teveccühü bizler için çok sevindirici. 20 milyon gençle Türkiye, dünyanın en genç nüfusuna sahip ülkelerden biri. Gençlerimizin, gelenek ve görenekleriyle donanımlı bir nesil olması için Bakanlık olarak tüm imkanlarımızı seferber ediyoruz" ifadelerini kullandı.

"GELENEKLE GELECEĞİ BİRLEŞTİRECEĞİZ"

Gençlik Merkezleri'nin el ürünlerini gördüklerini aktaran Kasapoğlu, "Festivalin bu seneki teması 'Pilavdan dönenin kaşığı kırılsın' olarak belirlendi. Gelenekle geleceği birleştireceğiz. Bu noktada geri adım atmayacağız. Bu vesileyle 'Pilavdan dönenin kaşığı kırılsın' diyoruz. Tabii ki spor, festivalin ana temalarından biri. 12 dalda geleneksel spor var. Pek çok branşın gençlerimizin ilgisine, teveccühüne nail olması bizler için sevindirici" diye konuştu.

"ÜLKEMİZDE SPOR KÜLTÜRÜ YAYGINLAŞIYOR"

Spor alanındaki yatırımlara dikkat çeken Bakan Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Türkiye'nin son 18 yılda tesisleşmede devrim yaptığını kaydetti. Bakan Kasapoğlu, şunları söyledi:

"Ülkemiz spor altyapısı açısından pek çok branşa imkan sağlıyor. Son 18 yılda her alanda spor tesisleşmesi, bir devrimi bizlere gösteriyor. Hem geleneksel sporlar hem de diğer branşlarda bir spor ülkesi olma yolunda hızlı bir şekilde ilerliyoruz. Ülkemizde spor kültürü yaygınlaşıyor. Futboldan basketbola kadar önümüzün açık olduğunu düşünüyorum. Son günlerdeki müsabakalarda aldığımız skorlar bizlere bunu müjdeliyor. İnşallah önümüzdeki süreçte tüm toplumun el birliğiyle, sporu, kültürü, sanatı esas alan gençliğiyle gelenek ve geleceği bir araya getiren bu tip festival ve çalışmalarla bu konuları her zaman gündemde tutacağız."

Kaynak: DHA