Son dakika haberi! Bakan Kasapoğlu: "Gaziantep tam bir spor şehri olacak"
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Son dakika haberi! Bakan Kasapoğlu: "Gaziantep tam bir spor şehri olacak"

Son dakika haberi! Bakan Kasapoğlu: 'Gaziantep tam bir spor şehri olacak'
Anadolu Ajansı / Adsız Günebakan - Haberler | Spor

Son dakika habere göre Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, "Gaziantep tam bir spor şehri olacak.

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, "Gaziantep tam bir spor şehri olacak." dedi.

Bakan Kasapoğlu, Gaziantep Valisi Davut Gül'ü ziyaretinde kentte yapılan ve yapılacak yatırımlarla ilgili bilgi aldı.

Daha sonra Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin'i ziyaret eden Kasapoğlu, burada yaptığı konuşmada, "Gaziantep modeli"nin çok önemli olduğunu söyledi.

Kasapoğlu, bu model hakkında bilgi vererek, şunları kaydetti:

"Gaziantep Büyükşehir Belediyesi ve Valilik, diğer yönüyle milletvekilleri ve Bakanlık el ele verdik, kentin gençlik ve spor şehir olması noktasında 2,5 yıl önce önemli bir adım attık. Hamdolsun o adım meyvelerini verdi. Bugün Gaziantep ve ilçeleri için yeni bir adım atıyoruz. Bunlarla birlikte Gaziantep tam bir spor şehri olacak. Sadece Türkiye için değil, hem bölge için hem uluslararası arenada, hem sporcu yetiştireceğiz hem spor turizm noktasında önemli bir marka olacağız. İnşallah gençlerimizle, sporcularımızla tüm Gaziantep halkıyla bu kutlu mücadelede hep birlikte başaracağız. Gaziantep'in iş birlikleri açısından örnek bir model olduğunun altını çiziyorum."

Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin ile AK Parti Gaziantep Milletvekili Ali Şahin, Bakan Kasapoğlu'na forma hediye etti.

Son dakika haberi! Bakan Kasapoğlu: 'Gaziantep tam bir spor şehri olacak'
Son dakika haberi! Bakan Kasapoğlu: 'Gaziantep tam bir spor şehri olacak'
Son dakika haberi! Bakan Kasapoğlu: 'Gaziantep tam bir spor şehri olacak'
Son dakika haberi! Bakan Kasapoğlu: 'Gaziantep tam bir spor şehri olacak'

Kaynak: Anadolu Ajansı / Adsız Günebakan

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