Bakan Kasapoğlu, Galatasaray taraftarlarına yapılan saldırıyı kınadı
Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Galatasaray'ın UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu'nda Paris Saint-Germain ile oynadığı karşılaşma öncesi sarı-kırmızılı taraftarlara yönelik saldırıyı kınadı.
Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Galatasaray'ın UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu'nda Paris Saint-Germain ile oynadığı karşılaşma öncesi sarı-kırmızılı taraftarlara yönelik saldırıyı kınadı.
Kasapoğlu, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, şu ifadeleri kullandı:
"Temsilcimiz Galatasaray Spor Kulübünü desteklemek için Paris'te bulunan vatandaşlarımıza yönelik, fair play ruhuna hiç yakışmayacak şekilde gerçekleştirilen çirkin saldırıyı kınıyorum. Paris Büyükelçimizle görüşmelerimizi yaptık. Gerekli bütün adımları ivedilikle atacağız."