Bakan Kasapoğlu, Galatasaray taraftarlarına yapılan saldırıyı kınadı
Haberler » Güncel » Bakan Kasapoğlu, Galatasaray taraftarlarına yapılan saldırıyı kınadı - Haber

Bakan Kasapoğlu, Galatasaray taraftarlarına yapılan saldırıyı kınadı

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Galatasaray'ın UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu'nda Paris Saint-Germain ile oynadığı karşılaşma öncesi sarı-kırmızılı taraftarlara yönelik saldırıyı kınadı.

11.12.2019 23:26 | Son Güncelleme: 11.12.2019 23:26
Bakan Kasapoğlu, Galatasaray taraftarlarına yapılan saldırıyı kınadı

Gençlik ve Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, 'ın UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu'nda Saint-Germain ile oynadığı karşılaşma öncesi sarı-kırmızılı taraftarlara yönelik saldırıyı kınadı.

Kasapoğlu, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, şu ifadeleri kullandı:

"Temsilcimiz Galatasaray Spor Kulübünü desteklemek için Paris'te bulunan vatandaşlarımıza yönelik, fair play ruhuna hiç yakışmayacak şekilde gerçekleştirilen çirkin saldırıyı kınıyorum. Paris Büyükelçimizle görüşmelerimizi yaptık. Gerekli bütün adımları ivedilikle atacağız."

Kaynak: AA
Haberler.com Google NewsTakip Et Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et

Manşet

Haberler