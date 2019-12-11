Bakan Kasapoğlu: "Galatasaray taraftarına yapılan çirkin saldırıyı kınıyorum"
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Bakan Kasapoğlu: "Galatasaray taraftarına yapılan çirkin saldırıyı kınıyorum"

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Galatasaray taraftarının Fransa'da yaşadığı saldırıyı kınadı.

11.12.2019 23:55 | Son Güncelleme: 11.12.2019 23:55
Bakan Kasapoğlu:

Gençlik ve Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, taraftarının 'da yaşadığı saldırıyı kınadı.

Bakan Kasapoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

"Temsilcimiz Galatasaray Spor Kulübü'nü desteklemek için Paris'te bulunan vatandaşlarımıza yönelik, fair play ruhuna hiç yakışmayacak şekilde gerçekleştirilen çirkin saldırıyı kınıyorum. Paris Büyükelçimizle görüşmelerimizi yaptık. Gerekli bütün adımları ivedilikle atacağız."

(İHA)

Kaynak: İHA
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