Bakan Kasapoğlu: "Galatasaray taraftarına yapılan çirkin saldırıyı kınıyorum"
Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Galatasaray taraftarının Fransa'da yaşadığı saldırıyı kınadı.
11.12.2019 23:29 | Son Güncelleme: 11.12.2019 23:34
Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Galatasaray taraftarının Fransa'da yaşadığı saldırıyı kınadı.
Bakan Kasapoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:
"Temsilcimiz Galatasaray Spor Kulübü'nü desteklemek için Paris'te bulunan vatandaşlarımıza yönelik, fair play ruhuna hiç yakışmayacak şekilde gerçekleştirilen çirkin saldırıyı kınıyorum. Paris Büyükelçimizle görüşmelerimizi yaptık. Gerekli bütün adımları ivedilikle atacağız." - ANKARA
Kaynak: İHA
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