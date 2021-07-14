Bakan Kasapoğlu, Galatasaray Başkanı Burak Elmas'ı kabul etti
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Bakan Kasapoğlu, Galatasaray Başkanı Burak Elmas'ı kabul etti

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

- Bakan Kasapoğlu, Galatasaray Başkanı Burak Elmas'ı kabul etti Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Galatasaray Spor Kulübü Başkanı Burak Elmas ile beraberindeki heyeti kabul etti.

- Bakan Kasapoğlu, Galatasaray Başkanı Burak Elmas'ı kabul etti

İSTANBUL - Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Galatasaray Spor Kulübü Başkanı Burak Elmas ile beraberindeki heyeti kabul etti.

İstanbul'daki Gençlik ve Spor Bakanlığı Taksim Ofisi'nde gerçekleşen kabulde; Galatasaray Başkanı Burak Elmas ile birlikte Başkan Yardımcıları Rezan Epözdemir ile Bikem Kanık, Yönetim Kurulu Genel Sekreteri Köksal Ünlü ve Yönetim Kurulu Üyesi Işıtan Gün yer aldı.

Bakan Kasapoğlu, geçtiğimiz günlerde Galatasaray Spor Kulübü başkanlığına seçilen Burak Elmas'a ve yönetim kurulu üyelerine başarılar diledi.

Elmas, kabulün ardından Bakan Kasapoğlu'na adının yazılı olduğu 10 numaralı Galatasaray forması hediye etti.

Bakan Kasapoğlu, Galatasaray Başkanı Burak Elmas'ı kabul etti
Bakan Kasapoğlu, Galatasaray Başkanı Burak Elmas'ı kabul etti
Bakan Kasapoğlu, Galatasaray Başkanı Burak Elmas'ı kabul etti
Bakan Kasapoğlu, Galatasaray Başkanı Burak Elmas'ı kabul etti

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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