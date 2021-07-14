Bakan Kasapoğlu, Galatasaray Başkanı Burak Elmas'ı kabul etti

- Bakan Kasapoğlu, Galatasaray Başkanı Burak Elmas'ı kabul etti Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Galatasaray Spor Kulübü Başkanı Burak Elmas ile beraberindeki heyeti kabul etti.