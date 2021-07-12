Bakan Kasapoğlu: "Galatasaray'ın karşı karşıya kaldığı bu ilkel tavrı şiddetle kınıyorum"
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Bakan Kasapoğlu: "Galatasaray'ın karşı karşıya kaldığı bu ilkel tavrı şiddetle kınıyorum"

Bakan Kasapoğlu: 'Galatasaray'ın karşı karşıya kaldığı bu ilkel tavrı şiddetle kınıyorum'
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

Hazırlık maçı için Yunanistan'a giden Galatasaray kafilesinin havalimanında maruz kaldığı durum sonrası Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, "Galatasaray'ın karşı karşıya kaldığı bu ilkel tavrı şiddetle kınıyorum" dedi.

Hazırlık maçı için Yunanistan'a giden Galatasaray kafilesinin havalimanında maruz kaldığı durum sonrası Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, "Galatasaray'ın karşı karşıya kaldığı bu ilkel tavrı şiddetle kınıyorum" dedi.

Olympiakos ile hazırlık maçı oynamak için Yunanistan'ın Atina şehrine giden Galatasaray, PCR testlerinin kabul edilmemesi ve Yunan yetkililerin tavırlarından dolayı İstanbul'a dönüş kararı aldı. Sarı-kırmızılı kafile 2 saat havalimanında bekletildi.

Yaşanan durum karşısında Galatasaray'ın yanında olduklarını aktaran Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, sosyal medyadan yaptığı açıklamada, "Hazırlık maçı için Yunanistan'a giden Galatasaray Spor Kulübü'müzün karşılaştığı tutum üzerine kulüp başkanı Burak Elmas ve Fatih Hoca ile telefonda görüşerek yanlarında olduğumuzu ifade ettim. Galatasaray'ın karşı karşıya kaldığı bu ilkel tavrı şiddetle kınıyorum" ifadelerine yer verdi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Yunanistan'ın skandal tavrı karşısında ezeli rakipler tek yürek oldu! Taraftarlardan destek yağdı
Yunanistan'ın skandal tavrı karşısında ezeli rakipler tek yürek oldu! Taraftarlardan destek yağdı
Galatasaray'a Yunanistan'da PCR testi dayatması
Galatasaray'a Yunanistan'da PCR testi dayatması
Galatasaray Futbol Takımı, Olympicos ile oynanacak özel maç için gittiği Yunanistan'da PCR testlerinin kabul edilmemesi nedeniyle geri dönme kararı...
Galatasaray Futbol Takımı, Olympicos ile oynanacak özel maç için gittiği Yunanistan'da PCR testlerinin kabul edilmemesi nedeniyle geri dönme kararı...
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ersin Tatar Meral Akşener Numan Kurtulmuş Bekir Pakdemirli Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Sezen Aksu Düm Tek Tek Ebru Gündeş Mahsun Kırmızıgül
Spor Burak Elmas Şenol Güneş Alper Yılmaz Aykut Kocaman Mario Balotelli
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Bakan Kasapoğlu: "Galatasaray'ın karşı karşıya kaldığı bu ilkel tavrı şiddetle kınıyorum" - Haberler Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 12.7.2021 20:42:42. #1.15#

title