Bakan Kasapoğlu, Galatasaray'a yönelik sergilenen tutum nedeniyle Yunanistan'ı kınadı
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Bakan Kasapoğlu, Galatasaray'a yönelik sergilenen tutum nedeniyle Yunanistan'ı kınadı

Bakan Kasapoğlu, Galatasaray'a yönelik sergilenen tutum nedeniyle Yunanistan'ı kınadı
Anadolu Ajansı / Mücahit Hüseyin Eroğul - Haberler | Güncel

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Olympiakos ile oynayacağı hazırlık maçı için Yunanistan'a giden Galatasaray Futbol Takımı'na yönelik sergilenen tutumu kınadı.

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Olympiakos ile oynayacağı hazırlık maçı için Yunanistan'a giden Galatasaray Futbol Takımı'na yönelik sergilenen tutumu kınadı.

Sosyal paylaşım sitesi Twitter'daki hesabından açıklama yapan Bakan Kasapoğlu, "Hazırlık maçı için Yunanistan'a giden Galatasaray Spor Kulübü'müzün karşılaştığı tutum üzerine, kulüp başkanı Burak Elmas ve Fatih (Terim) Hoca ile telefonda görüşerek yanlarında olduğumuzu ifade ettim. Galatasaray'ın karşı karşıya kaldığı bu ilkel tavrı şiddetle kınıyorum." ifadelerini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mücahit Hüseyin Eroğul

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