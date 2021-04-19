Bakan Kasapoğlu, Avrupa Süper Ligi'nin spordaki "katılımcılık" ilkesiyle çeliştiğini bildirdi

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Avrupa Süper Ligi'nin "katılımcılık" ilkesiyle çeliştiğini açıkladı.

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Avrupa Süper Ligi'nin "katılımcılık" ilkesiyle çeliştiğini açıkladı.

Kasapoğlu, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Avrupa Süper Ligi projesinin futbolun yanı sıra bütün spor organizasyonlarının bir değeri olan 'katılımcılık' ilkesiyle çeliştiğini düşünüyorum." ifadelerini kullandı.

Bakan Kasapoğlu, ayrıca "Futbolda mevcut koşulların el birliğiyle geliştirilmesi gerektiğini düşünmekle birlikte; tüm spor camiasının, sporun katılımcı ve birleştirici ruhu için birlikte hareket edeceğine inanıyorum." görüşlerine yer verdi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ercan Doğan