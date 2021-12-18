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Bakan Kasapoğlu, Fransa'da 24 madalya kazanan özel sporcuları kutladı

Bakan Kasapoğlu, Fransa'da 24 madalya kazanan özel sporcuları kutladı
AA / Musa Samur - Haberler | Spor

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Fransa'da düzenlenen VIRTUS Dünya Yüzme Şampiyonası'nı 24 madalyayla tamamlayan milli sporcuları tebrik etti.

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Fransa'da düzenlenen VIRTUS Dünya Yüzme Şampiyonası'nı 24 madalyayla tamamlayan milli sporcuları tebrik etti.

Kasapoğlu, şampiyonayı 3 altın, 6 gümüş ve 15 bronz madalyayla tamamlayan özel sporcuları kutladığı mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Fransa'nın Montluçon şehrinde düzenlenen VIRTUS Dünya Yüzme Şampiyonası'nı 3'ü altın, 6'sı gümüş, 15'i bronz olmak üzere 24 madalyayla tamamlayan sporcu kardeşlerimi yürekten kutluyorum. Milli sporcularımızın sergilediği performans ve elde ettikleri başarılar bizlere büyük bir mutluluk yaşattı. Ay-yıldızlı bayrağımızın dalgalandırılmasında ve İstiklal Marşımızın dinletilmesinde emeği geçenlere teşekkür ediyorum. Özel sporcularımıza başarılarının devamını diliyorum."

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AA / Musa Samur - Spor Haberleri

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