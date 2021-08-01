Bakan Kasapoğlu, final şansını yitiren milli güreşçi Rıza Kayaalp'i teselli etti
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Bakan Kasapoğlu, final şansını yitiren milli güreşçi Rıza Kayaalp'i teselli etti

Bakan Kasapoğlu, final şansını yitiren milli güreşçi Rıza Kayaalp'i teselli etti
Anadolu Ajansı / Ercan Doğan - Haberler | Spor

2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nın 9. gününde Türk güreşçilerinin müsabakalarını izleyen Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, yarı finalde yenilen Rıza Kayaalp'i teselli etti.

2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nın 9. gününde Türk güreşçilerinin müsabakalarını izleyen Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, yarı finalde yenilen Rıza Kayaalp'i teselli etti.

Makuhari Messe'de yapılan güreş maçlarında milli sporculara tribünden destek veren Kasapoğlu, grekoromen stil 130 kiloda Kübalı rakibine yarı finalde yenilerek final şansını yitiren Rıza Kayaalp ile karşılaşmadan sonra bir araya geldi.

Salonun içinde sporcuların antrenman yaptığı bölümde Rıza Kayaalp ile görüşen Kasapoğlu, milli sporcuyla kucaklaşarak onu teselli etmeye çalıştı.

Büyük üzüntü yaşayan Rıza Kayaalp, "Madalyamızı alalım sonra üzülürüz" dedi. Bakan Kasapoğlu bunun üzerine "Sen ülkemizi daima başarıyla temsil ettin. Elinden geleni yaptın. Devamı var üzülecek bir şey yok. Madalya var." ifadelerini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ercan Doğan

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