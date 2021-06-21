Bakan Kasapoğlu şampiyon 'Efeler'i tebrik etti

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, 2021 CEV Avrupa Altın Ligi Şampiyonu olan A Milli Erkek Voleybol Takımı'nı tebrik etti.

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, 2021 CEV Avrupa Altın Ligi Şampiyonu olan A Milli Erkek Voleybol Takımı'nı tebrik etti.

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, CEV Avrupa Altın Ligi finalinde Ukrayna'yı 3-1 yenerek şampiyon olan A Milli Erkek Voleybol Takımı'nı tebrik etti.

Bakan Kasapoğlu, A Milli Erkek Voleybol Takımı için ayrıca tebrik mesajı yayımladı. Kasapoğlu, mesajında şu ifadelere yer verdi:

"A Milli Erkek Voleybol Takımımız, Belçika'da düzenlenen 2021 CEV Avrupa Altın Ligi şampiyonluk maçında Ukrayna'yı 3-1 mağlup ederek büyük bir başarıya imza attı. Üst üste ikinci kez Avrupa Altın Ligi şampiyonu olan Efeler'imiz, bir önceki organizasyonda olduğu gibi yine namağlup şampiyon olarak bizleri gururlandırmıştır. Milli Takımımızın zirvede yer almasında emeği geçen sporcularımızı ve teknik heyetimizi gönülden tebrik ediyorum."

(Yunus Emre Kartal/İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı