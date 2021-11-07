Bakan Kasapoğlu, FIG Başkan Yardımcılığına seçilen Suat Çelen'i tebrik etti
AA / Fatih Çakmak - Haberler | Spor
Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Uluslararası Cimnastik Federasyonu (FIG) Başkan Yardımcılığına seçilen Türkiye Cimnastik Federasyonu Başkanı Suat Çelen'i kutladı.
Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Uluslararası Cimnastik Federasyonu (FIG) Başkan Yardımcılığına seçilen Türkiye Cimnastik Federasyonu Başkanı Suat Çelen'i kutladı.
Bakan Kasapoğlu, yayımladığı tebrik mesajında şu ifadelere yer verdi:
"Uluslararası Cimnastik Federasyonu başkan yardımcılığına seçilerek bizleri gururlandıran Suat Çelen'i kutluyorum. Türk sporunun uluslararası alanda temsili noktasında bu değerli görevlerin artmasını temenni ediyor, Suat Çelen'e yeni görevinde başarılar diliyorum."
AA / Fatih Çakmak - Spor Haberleri
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