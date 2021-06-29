"Gençlerimizin moral ve motivasyonlarını düşürenler karşılarında bizi bulacak"
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"Gençlerimizin moral ve motivasyonlarını düşürenler karşılarında bizi bulacak"

'Gençlerimizin moral ve motivasyonlarını düşürenler karşılarında bizi bulacak'
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, "Ferasetten yoksun tavırlarıyla gençlerimizin moral ve motivasyonlarını düşürenler karşılarında bizi bulacak" dedi.

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, "Ferasetten yoksun tavırlarıyla gençlerimizin moral ve motivasyonlarını düşürenler karşılarında bizi bulacak" dedi.

Gençlik ve Spor Bakanlığı'nda, Aydın iline yapılacak spor yatırımlarıyla ilgili şehrin idarecileri ile bir araya gelinerek, "Gençlik ve Spor Yatırımları" protokolüne imza atıldı. Protokol töreni bakanlığın genel merkezinde gerçekleşti. Protokole Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Aydın Valisi Hüseyin Aksoy ve diğer ilgililer katıldı. Programda, Aydın'ın ihtiyaç ve taleplerini değerlendirdiklerini belirten Bakan Kasapoğlu, "Türkiye'yi baştan başa saracak gençlik ve spor yatırımlarımızla şehirlerimizin gücüne güç katmayı hedefliyoruz. Anadolu'nun dört bir yanını karış karış geziyoruz. Şehirlerimizin, ilçelerimizin ihtiyaçlarını, milletimizin taleplerini yerinde tespit ediyoruz. Geçtiğimiz Nisan ayında da Cumhurbaşkanlığı Bisiklet Turu için Aydın'da idik. Orada şehrimizin değerli yöneticileriyle bir araya gelme fırsatımız oldu; bu istişare toplantısında Aydın'ın ihtiyaç ve taleplerini değerlendirdik" açıklamasında bulundu.

"BAKANLIĞIMIZIN İMKANLARINDAN İSTİFADE EDEMEYEN TEK BİR EVLADIMIZ KALMAYINCAYA KADAR ÇALIŞACAĞIZ"

Aydın iline son 19 yılda yapılan hizmetlerden bahseden Bakan Kasapoğlu, "Bugün hamd olsun, aldığımız kararları yerine getirmek üzere bir aradayız. Türkiye'nin son 19 yılda yaşadığı değişim, dönüşüm ve gelişmeden her şehrimiz gibi Aydın da payını almıştır. Aydın'da 38 olan gençlik spor tesislerimizin sayısını 71'e çıkardık. Bin 422 yatak kapasiteli 3 yurt sayımızı 14'e ve kapasitemizi 8 bin 778'e ulaştırdık. Aydın'da gençlik merkezi yok iken; biz bugün 2 Gençlik Merkezimiz ile Aydınlı gençlerimizin hizmetindeyiz. Aydın'da 19 yıl önce 5 bin 236 olan lisanslı sporcularımızın sayısı bugün 110 bin 553'tür" şeklinde konuştu.

"AYDIN'A VE 17 İLÇESİNE MÜJDELER VERMEK İÇİN BURADAYIZ"

Şehre yeni yapılacak yatırımlar hakkında da bilgi veren Bakan Kasapoğlu, "Bugün ise; Aydın'a ve 17 ilçesine müjdeler vermek için buradayız. Yarı olimpik yüzme havuzları, gençlik merkezleri, spor salonları, futbol, basketbol, voleybol sahaları, tenis kortu, 150 basket potası, yürüyüş yolu gibi birbirinden kıymetli eseri barındıran bir protokol imzalıyoruz. Aydın'ın gencine, çocuklarına, yetişkinlerine şifa olsun, enerji olsun, iyilikler güzellikler getirsin inşallah. Aydın'dan Bolu'ya, Şırnak'tan Kırşehir'e kadar, Bakanlığımızın imkanlarından istifade edemeyen tek bir evladımız kalmayıncaya kadar çalışacağız. Sporu bir boş zaman aktivitesi olmaktan çıkarıp, bir hayat tarzı haline getireceğiz. Basketbolu yaygınlaştırıyoruz. Yeni 12 Dev Adamlar yetiştiriyoruz. İşte Aydın'a inşa edeceğimiz 150 basket potası da bu seferberliğin bir ürünü. İnşallah bu vesileyle Aydın'da geleceğin dev adamlarını yetiştireceğiz" diye konuştu.

"BİR GENCİMİZİN BİLE HEBA OLMASINA GÖNLÜMÜZ RAZI DEĞİL"

Gönüller arası köprüler kuranlardan olduklarını ifade eden Kasapoğlu, "Çok şükür milletle arasına duvar örenlerden değil, gönülden gönüle köprüler kuranlardan olduk. Biz böyle gördük, bu düsturla çalışıyoruz. Hep eserlerimizle konuştuk, bundan sonra da eserlerimizle konuşacağız. Ferasetten yoksun tavırlarıyla gençlerimizin moral ve motivasyonlarını düşürenler karşılarında bizi bulacak. Bir gencimizin bile heba olmasına gönlümüz razı değil. Biz çalışacağız, onlar yürüyecek koşacak, biz bütün imkanlarımızla gençlerimizi destekleyeceğiz" ifadelerini kullandı.

Bakan Kasapoğlu, konuşmasının ardından Aydın ili idarecileri ile günün anısına fotoğraf çektirdi. Aydınlı yöneticilerinin Kasapoğlu'na getirdikleri hediyeleri taktim etmesinin ardından protokol töreni tamamlandı.

(Ali Nargüner - Nurullah Geylani/İHA)

'Gençlerimizin moral ve motivasyonlarını düşürenler karşılarında bizi bulacak'
'Gençlerimizin moral ve motivasyonlarını düşürenler karşılarında bizi bulacak'
'Gençlerimizin moral ve motivasyonlarını düşürenler karşılarında bizi bulacak'
'Gençlerimizin moral ve motivasyonlarını düşürenler karşılarında bizi bulacak'

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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