Bakan Kasapoğlu, federasyon başkanlarıyla bugün video konferans yoluyla toplantı yapacak Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Türkiye Futbol Federasyonu, Türkiye Basketbol Federasyonu, Türkiye Voleybol Federasyonu ve Türkiye Hentbol Federasyonunun başkanlarıyla video konferans yönetimiyle bugün bir toplantı yapacak.

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Türkiye Futbol Federasyonu, Türkiye Basketbol Federasyonu, Türkiye Voleybol Federasyonu ve Türkiye Hentbol Federasyonunun başkanlarıyla video konferans yönetimiyle bugün bir toplantı yapacak. Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Spor Hizmetleri Genel Müdürü Mehmet Baykan ve Kulüpler Birliği Vakfı da bu toplantıya katılacak. Saat 16.00'da başlayacak toplantının ardından ele alınan konular ve kararlar kamuoyuyla paylaşılacak. Kaynak: AA