Bakan Kasapoğlu, federasyon başkanları ile bir araya gelecek Gençlik ve Spor Bakan Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, TFF, TBF, TVF başkanları ile bir araya geleceklerini açıkladı.

Gençlik ve Spor Bakan Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, TFF, TBF, TVF başkanları ile bir araya geleceklerini açıkladı.Gençlik ve Spor Bakan Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Nihat Özdemir, Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF) Başkanı Hidayet Türkoğlu, Türkiye Voleybol Federasyonu (TVF) Başaknı Mehmet Akif Üstündağ ve Kulüpler Birliği Vakfı Başkanı Mehmet Sepil'in katılımı ile bir toplantı gerçekleştireceklerini ifade etti. Saat 13: 30'da Ankara'da düzenlenecek toplantıda koronavirüs salgınına yönelik sürecin değerlendirileceği bildirildi.

Kaynak: DHA