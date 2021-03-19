Son dakika haberi! Bakan Kasapoğlu esnaf ve vatandaşlarla bir araya geldi

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Bitlis kent merkezinde esnafı ziyaret ederek vatandaş ve gençlerle çay içti.

Muş'tan karayolu ile Bitlis'e gelen Bakan Kasapoğlu, valiliği ziyaretinin ardından Cuma namazını kılmak için camiye geçti. Namazdan sonra çarşı esnafını ziyaret eden Kasapoğlu, Bitlis ile özdeşleşmiş damlı kahvede vatandaş ve gençlerle çay içerek sohbet etti. Esnaf ziyaretleri kapsamında karşılaştığı gençlere ve çocuklara kitap, futbol ve basketbol topu ile satranç takımı hediye eden Bakan Kasapoğlu, 8 Ağustos Stadyumunu gezdi.

Burada gazetecilere açıklamalarda bulunan Bakan Kasapoğlu, Bitlis'in genç ve dinamik bir nüfusa sahip olduğunu söyledi. Bakan Kasapoğlu, Bitlis'in çok kısa vadede spor turizmi destinasyonunda bir kent olacağını ifade ederek, "Bitlis hepimizin bildiği gibi genç ve dinamik nüfusa sahip müstesna vilayetlerimizden bir tanesidir. Bu doğrultuda tabii ki hem gençlik alanında hem spor alanında mükemmel bir potansiyeli ve zenginliği barındırıyor. Bu noktada bizimde özellikle tüm branşlara hitap eden hem tesisleşme çalışmalarımız hem de faaliyet çalışmalarımız hızlı bir şekilde devam ediyor. Bu doğrultuda özellikle hem mevcut yatırımların hem bundan sonraki planlamalarımızı masaya yatırdık. Halkımızın kadınıyla erkeğiyle, genciyle yaşlısıyla spora erişimini istiyoruz. Çünkü biz sporu birkaç branştan ibaret görmüyoruz. Atletizmiyle, futboluyla, basketboluyla, yüzmesiyle tüm Bitlis'i bu manada erişimi kolaylaştırma adına önemli yatırımlar yapıyoruz. İnşallah kısa sürede bunları da Ankara'da imzalayacağız. Semt sahaları ile sadece futbol değil basketbol, voleybol, tenis ve bununla birlikte yüzmedeki çalışmalarımız özellikle devam edecek. Yüzme bilmeyen kalmasın kampanyasına Bitlisliler özellikle gençler olmak üzere bu rakamı yukarılara taşıtacağız. Tabi Bitlis'in tesisleşme noktasında da çalışmalarımız var. Stattayız, burası ile ilgili başka bir projemiz var. Stadımızı bir başka bölgeye taşıyoruz ve bununla birlikte bin 500 kişilik spor ve antrenman salonlarımızı kazandıracağız. Hem Bitlis'te hem de ilçelerimizde butik gençlik merkezlerimizi kazandırıp gençlik merkezi olmayan ilçe kalmayacak. Gençlerimiz orada hem kendilerini geliştirecekler, hem eğlenecekler hem de spor yapma imkanı bulacaklar. Bitlis'in kış sporlarını da hem spor turizmi açısından hem de kayak sporu açısından çok ciddi şekilde projelerle zenginleştireceğiz. Bu manada da Bitlis çok kısa vadede spor turizmi destinasyonlarımızdan bir tanesi olacak. Bu anlamda valimize, milletvekillerimize, belediye başkanımıza ve tüm bürokrasimize teşekkür ediyorum. İnşallah spordaki çıtayı tüm ülkemizde yukarılara taşıdığımız gibi Bitlis bu anlamda öncü illerden biri olacak" dedi.

Bakan Kasapoğlu, açıklamasının ardından milli atlet Saffet Elkatmış'ın evine ziyaret gerçekleştirdikten sonra partilere hitap etmek için AK Parti Bitlis İl Başkanlığına geçti.

(Vahit Olcay/İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı