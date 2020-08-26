Bakan Kasapoğlu, Ergan Dağı'nda incelemede bulundu Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Erzincan'da Ergan Dağı Kış Sporları Merkezi ile Kış Sporları ve Yüksek İrtifa Kamp Eğitim Merkezinin yapılacağı yerde incelemelerde bulundu.

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Erzincan'da Ergan Dağı Kış Sporları Merkezi ile Kış Sporları ve Yüksek İrtifa Kamp Eğitim Merkezinin yapılacağı yerde incelemelerde bulundu.

Havayoluyla Erzincan'a gelen Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, havalimanında karşılandı. Buradan Ergan Dağı'na giden Kasapoğlu, Ergan Dağı Kış Sporları Merkezi ile Kış Sporları ve Yüksek İrtifa Kamp Eğitim Merkezinin yapılacağı yerde incelemede bulundu.

Bakan Kasapoğlu'na Bakan Yardımcısı Sinan Aksu, Erzincan Valisi Mehmet Makas, Erzincan Belediye Başkanı Bekir Aksun, AK Parti Erzincan milletvekilleri Süleyman Karaman ile Burhan Çakır eşlik etti. - ERZİNCAN

Kaynak: İHA