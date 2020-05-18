Bakan Kasapoğlu: "En büyük gücümüz ve güvencemiz gençlerimizdir"
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Bakan Kasapoğlu: "En büyük gücümüz ve güvencemiz gençlerimizdir"

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla yayınladığı mesajda, "Hedefimiz gelişmiş demokrasisi ve hukuk düzeniyle bilimde, sanatta, sporda ve hayatın her alanında daha güçlü ve daha mutlu bir Türkiye'dir.

Bakan Kasapoğlu:
18.05.2020 17:34 | Son Güncelleme: 18.05.2020 17:34

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla yayınladığı mesajda, "Hedefimiz gelişmiş demokrasisi ve hukuk düzeniyle bilimde, sanatta, sporda ve hayatın her alanında daha güçlü ve daha mutlu bir Türkiye'dir. Bu hedefe yürürken en büyük gücümüz ve güvencemiz gençlerimizdir" dedi.

Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla bir mesaj yayınladı. Bakan Kasapoğlu'nun mesajı şöyle:

"19 Mayıs 1919'da milletimizin umudu olarak Samsun'da başlatılan İstiklal Mücadelemizin 101. yıl dönümünü idrak ediyoruz. Aziz milletimizin her bir ferdi, bu vatanın bize şanlı ecdadımızın bir emaneti olduğunun şuuru içindedir. Bu millet, bir asrı aşkın bir zaman boyunca iftiharla taşıdığı aziz emaneti layıkıyla geleceğe taşımak noktasında bugün her zaman olduğundan daha da kararlı ve azimlidir. Her alanda yerli ve milli atılımlarla ülkemizi layık olduğu seviyelere çıkaracak motivasyonun kaynağı, milli mücadele ruhumuzdur. Hedefimiz gelişmiş demokrasisi ve hukuk düzeniyle bilimde, sanatta, sporda ve hayatın her alanında daha güçlü ve daha mutlu bir Türkiye'dir. Bu hedefe yürürken en büyük gücümüz ve güvencemiz gençlerimizdir. Bu tarihi gün, aynı zamanda geleceğimizin güvencesi sevgili gençlerimizin akıl, duygu, sağduyu ve fedakarlıkla istikbalimize sahip çıkma sorumluluğunu aldığı gündür. Cumhuriyetimizin ve demokrasimizin teminatı gençlerimiz, vatanımıza ve milletimizin hukukuna sımsıkı bağlıdır. Daha nice nesiller boyunca gençlerimiz bu kutlu görevlerini layıkıyla yerine getirmeye aynı şevkle devam edecektir. Gençlik ve Spor Bakanlığı olarak bu şuurla gençlerimizin çağın gerektirdiği şekilde bilgili, sağlıklı, ahlaklı, erdemli, manevi ve kültürel değerlerimizi sahiplenen; kendine, ülkesine ve insanlığa karşı sorumluluklarının farkında olan ufku açık bir şekilde yetişip hayata katılabilmeleri için var gücümüzle çalışıyoruz. 19 Mayıs 1919'un 101. yıl dönümünde Milli Mücadelemizin başkomutanı Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü, bütün İstiklal kahramanlarımızı ve aziz şehitlerimizi şükranla, minnetle ve rahmetle anıyorum. 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramımız kutlu olsun." - ANKARA

Kaynak: İHA

Politika Manşet

Haberler

Zillere basarak yaptığı yardım çağrısı karşılıksız kalan talihsiz vatandaşın cansız bedeni bulundu Haber
Zillere basarak yaptığı yardım çağrısı karşılıksız kalan talihsiz vatandaşın cansız bedeni bulundu
İstifa eden Tümamiral Cihat Yaycı: İstifam Cumhurbaşkanımıza tepki değildir Haber
İstifa eden Tümamiral Cihat Yaycı: İstifam Cumhurbaşkanımıza tepki değildir
Polis ekipleri, sokağa çıkma yasağını delip üstüne bir de kalabalık halinde maskesiz gezen gruba ceza kesti Haber
Polis ekipleri, sokağa çıkma yasağını delip üstüne bir de kalabalık halinde maskesiz gezen gruba ceza kesti
Talihsiz adamın geri manevra yaparken çarptığı 2 yaşındaki kızı öldü Haber
Talihsiz adamın geri manevra yaparken çarptığı 2 yaşındaki kızı öldü
Son Dakika: Benzine 13, motorine ise 8 kuruş zam geldi Haber
Son Dakika: Benzine 13, motorine ise 8 kuruş zam geldi
Ünlü çiğköfteci Ömer Aybak lüks otomobiliyle kaza geçirdi Haber
Ünlü çiğköfteci Ömer Aybak lüks otomobiliyle kaza geçirdi
Maskesiz sokağa çıkılamayan il sayısı 26'ya yükseldi
Maskesiz sokağa çıkılamayan il sayısı 26'ya yükseldi
İş yerinin önündeki 2 metrelik yılanı gören vatandaşlar telefona sarıldı
İş yerinin önündeki 2 metrelik yılanı gören vatandaşlar telefona sarıldı
Kars'da çatışma: 3 terörist öldürüldü, 3 askerimi yaralı
Kars'da çatışma: 3 terörist öldürüldü, 3 askerimi yaralı
Metrekaresi 20 günde dokunan Çan halısına yurt dışından talep yağıyor
Metrekaresi 20 günde dokunan Çan halısına yurt dışından talep yağıyor
Sokağa çıkma yasağı sürerken devlet kurumunun önünde dikkat çeken kuyruk
Sokağa çıkma yasağı sürerken devlet kurumunun önünde dikkat çeken kuyruk
Van'da taziye evinde bir araya gelen 12 kişinin koronavirüs testi pozitif çıktı
Van'da taziye evinde bir araya gelen 12 kişinin koronavirüs testi pozitif çıktı
Annesi intihar eden kız gözyaşlarına boğuldu: Sen ölemezsin
Annesi intihar eden kız gözyaşlarına boğuldu: Sen ölemezsin
Son dakika: Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı başladı! Gözler, sokağa çıkma yasağı için Erdoğan'a çevrildi
Son dakika: Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı başladı! Gözler, sokağa çıkma yasağı için Erdoğan'a çevrildi
Türkiye'nin 70 yıllık rüyası olan Ilısu Barajı'nda elektrik üretimi yarın başlıyor
Türkiye'nin 70 yıllık rüyası olan Ilısu Barajı'nda elektrik üretimi yarın başlıyor
ABD'de insanlar üzerinde denenen koronavirüs aşılarının ilk sonuçları başarılı
ABD'de insanlar üzerinde denenen koronavirüs aşılarının ilk sonuçları başarılı
Yasağı hiçe sayan 2 piknikçi, drone ile tespit edildi
Yasağı hiçe sayan 2 piknikçi, drone ile tespit edildi
Hakkari'den kahreden şehit haberi! 7 günlük yaşam savaşını kaybetti
Hakkari'den kahreden şehit haberi! 7 günlük yaşam savaşını kaybetti
İYİ Parti'den aday olan Emre Kınay, aylar sonra itiraf etti: Milliyetçileri kapıdan almam dedim, Akşener kabul etti
İYİ Parti'den aday olan Emre Kınay, aylar sonra itiraf etti: Milliyetçileri kapıdan almam dedim, Akşener kabul...
Site bahçesinde yeni doğmuş bir bebeğin cansız bedeni bulundu
Site bahçesinde yeni doğmuş bir bebeğin cansız bedeni bulundu
Kılıçdaroğlu, hükümete 16 maddelik öneride bulundu: Ekonomik buhrandan bu şekilde çıkarız
Kılıçdaroğlu, hükümete 16 maddelik öneride bulundu: Ekonomik buhrandan bu şekilde çıkarız
Devlet başkanının koronavirüsü umursamadığı Brezilya'da ölü sayı 16 bini aştı, hastanelerde doluluk %90'a ulaştı
Devlet başkanının koronavirüsü umursamadığı Brezilya'da ölü sayı 16 bini aştı, hastanelerde doluluk %90'a ulaştı
Hatipoğlu'na şimdiye kadar sorulan en ilginç sorulardan biri: Tüp bebek olarak doğdum, caiz miyim?
Hatipoğlu'na şimdiye kadar sorulan en ilginç sorulardan biri: Tüp bebek olarak doğdum, caiz miyim?
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın: Ramazan Bayramı'nda birçok tedbir alınması kuvvetle muhtemel
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın: Ramazan Bayramı'nda birçok tedbir alınması kuvvetle muhtemel
Sessizliğe bürünen 'kıyamet köyü' koronavirüs sonrasına hazırlanıyor
Sessizliğe bürünen "kıyamet köyü" koronavirüs sonrasına hazırlanıyor
Çin hükümetinin koronavirüs danışmanı Dr. Nanshan: Doğrular ilk başta söylenmedi
Çin hükümetinin koronavirüs danışmanı Dr. Nanshan: Doğrular ilk başta söylenmedi
Tanzanya Devlet Başkanı: Oğlum koronavirüsü limon ve zencefille yendi
Tanzanya Devlet Başkanı: Oğlum koronavirüsü limon ve zencefille yendi
İmamoğlu'ndan hakkında başlatılan 27 ayrı soruşturmaya ilk yorum: Hukuki değil, siyasi bir inceleme
İmamoğlu'ndan hakkında başlatılan 27 ayrı soruşturmaya ilk yorum: Hukuki değil, siyasi bir inceleme
Milyonlarca araç sahibini ilgilendiriyor! 30 TL ücretle aylık kasko uygulaması başladı
Milyonlarca araç sahibini ilgilendiriyor! 30 TL ücretle aylık kasko uygulaması başladı
Kudüs'ü İsrail'in başkenti gösteren A Haber'e tepki yağıyor! Kanaldan özür mesajı geldi
Kudüs'ü İsrail'in başkenti gösteren A Haber'e tepki yağıyor! Kanaldan özür mesajı geldi
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Süreyya Önder Devlet Bahçeli Bekir Pakdemirli Mevlüt Çavuşoğlu Zehra Zümrüt Selçuk
Magazin Sezen Aksu Hatice Çarpar Michael Jackson Mehmet Ali Erbil
Spor Metin Oktay Emre Belözoğlu Ahmet Nur Çebi Hidayet Türkoğlu Robert Prosinecki
Daha Fazla Kadın Antalya İngiltere Instagram
Şu an buradasınız: Bakan Kasapoğlu: "En büyük gücümüz ve güvencemiz gençlerimizdir" - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 18.5.2020 17:34:51. #1.14#
title