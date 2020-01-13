Bakan Kasapoğlu: "Elbette rekabet olacak ama sadece sahada"

13.01.2020 14:04 | Son Güncelleme: 13.01.2020 14:04

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, sporda rekabetin sadece sahada olması gerektiğini ifade ederek, "Sporun birleştirici, kaynaştırıcı, rehabilite eden, dönüştüren ruhunu nasıl ortaya daha güçlü bir şekilde çıkarırız, bunun gayreti içerisinde olacağız." dedi.

Bakan Kasapoğlu, Spor Kulüpleri ve Federasyonları Çalıştayı'nın öğle arasında, katılımcılarla beraber basın mensuplarına açıklamada bulundu.

Spor camiasıyla bir arada olmaktan memnuniyet duyduğunu dile getiren Kasapoğlu; sporun meselelerini, yarına yönelik stratejisini, perspektifini, vizyonunu ortaya koyma açısından önemli bir çalışmayı gerçekleştirdiklerini söyledi.

Kasapoğlu, Türkiye Futbol Federasyonu, kulüp başkanları, Kulüpler Birliği Vakfı ve spor camiasının bu işe gönül vermiş mensuplarının çalıştaya katıldığını ifade ederek, "5 gün boyunca dertlerimizi, sıkıntılarımızı masaya yatıracağımız gibi bundan sonraki yol haritamızı da belirleme noktasında önemli fikirleri ortaya koyacağız. Hep birlikte geleceğimizi şekillendirecek politikalarımızı tartışacağız." diye konuştu.

Meclis'teki yeni spor yasası çalışmalarına ilişkin Bakan Kasapoğlu, "Gazi Meclis'imizin bu konuda çalışmaları var. Onlara her türlü bilgiyi, detayı veriyi sağlama noktasında da çalışmalarımız olacak. Bu konuda da inşallah gerek kulüplerimizle gerek Federasyon'umuzla gerek yöneticilerimiz ve konuların uzmanlarıyla tüm yönleriyle tüm meseleleri tartışacağız, konuşacağız." şeklinde konuştu.

Sporun dostluk, kardeşlik, birlik ve beraberlik olduğunu vurgulayan Kasapoğlu, şunları kaydetti:

"Elbette rekabet olacak ama rekabet sadece sahada olacak. Sahanın haricinde de ülkemiz adına, milletimiz ve insanlık adına neler ortaya koyabiliriz; sporun birleştirici, kaynaştırıcı, rehabilite eden dönüştüren ruhunu nasıl ortaya daha güçlü bir şekilde çıkarırız, bunun gayreti içerisinde olacağız. Sabah oturumları itibarıyla sunumlarımızı dinledik. Bundan sonra oturumlar olacak. Yarınlara gerek idari anlamdaki sıkıntılarımızı gerekse mali perspektiften sorunları çözme adına hep birlikte ortak akılla çözümlerimizi ve yol haritamızı belirlemiş olacağız."

Spor açısından Türkiye'nin önemli bir altyapıya sahip olduğunu vurgulayan Kasapoğlu, "Sayın Cumhurbaşkanı'mızın vizyonu bizlere çok önemli bir ilham kaynağı. Cumhurbaşkanı'mızın liderliğinde inşallah yarınların pek çok alandaki sportif başarısını hep birlikte gerçekleştireceğiz." ifadelerini kullandı.

Özdemir: "Kulüplerimizin yeni bir yasaya ihtiyacı olduğu ortada"

Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir de "Çalıştay, ihtiyaçlarımızın neler olduğunu tespit noktasında çok önemli bir tarihe rastladı." dedi.

Süper Lig takımlarının yanı sıra 1, 2 ve 3. Lig takımlarının kulüp başkanlarının ve yönetimlerinin çalıştaya katıldığını belirten Özdemir, iki gün futbolu diğer 3 gün de genel olarak sporu tartışacaklarını söyledi.

Özdemir, bu sene, spor kulüplerinin mali kriterleri konusunda önemli adımlar attıklarını vurgulayarak, "Bunlarla ilgili çalışmalarımız şu anda sürüyor. Bizim için daha önemlisi olan, spor kulüplerimizin yeni bir yasaya ihtiyacı olduğu apaçık ortada. Burada bunları tartışacağız ve Türkiye Büyük Millet Meclisi'mize, önümüzdeki günlerde çıkması beklenen yasayla ilgili önemli dokümanları kendilerine sunmuş olacağız." şeklinde konuştu.

Sepil: "Türk futbolunun ortak bir akla ihtiyacı var"

Kulüpler Birliği Başkanı Mehmet Sepil de "Ortak olarak söylendiği gibi şu an Türk futbolunun ortak bir akla ihtiyacı var. Hakikaten çok zamanlı bir şekilde düzenlenen bu toplantıda, Türk futbolunda özellikle artık çözülmesi gereken sorunların samimiyetle, açıklıkla masaya yatırılması gerekiyordu. Bu çalıştay çok doğru bir zamanda yapılıyor." değerlendirmesinde bulundu.

Bu çalışmaların sonunda artık ortak paydada birleşip Türk futbolu için neyin nasıl yapılacağının yeni bir yasayla düzenlenmesinin çok önemli olduğunu vurgulayan Sepil, "Biz kulüpler olarak bunu tamamen destekliyoruz. Bunun için de hemen hemen tüm kulüp başkanlarımız bu toplantıya katıldılar." ifadesini kullandı.

A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Şenol Güneş ise sorunların ortak olduğunu ifade ederek, "Sadece spor ve futbol için değil Türkiye'nin genel konuları için de birlikteyiz. Çünkü çocuklarımızı, geleceğimizi ilgilendiren konular da burada konuşulmaya başlandı." dedi.

Çalıştaydaki konuşmacıların aynı şeyleri paylaştığını, ülke futbolunu, gençlerin ve çocukların daha iyi olabilmesi için neler yapılması gerektiğini konuştuklarını vurgulayan Güneş, şunları kaydetti:

"Burada Spor Bakanlığı'mıza, Federasyon'umuza, spor kulüplerine çok iş düşüyor. Özellikle bizlere çok iş düşüyor. Ben bir futbol adamı olarak ülkemizde gelinen noktayı çok önemsiyorum. Artık doğaçlama yaptığımız işleri büyük belli plan, proje içerisinde akıl koyarak, vizyon koyarak yapmak durumundayız. Evet yine aklımda sorular ve sorunlar var ama çözümlerin de olabileceğini düşünüyorum. Dinlediğimizde de onu görüyoruz, çok güzel projeler var tabii sabra ve çalışmaya ihtiyaç var. Umarım ki bu başlangıç sürdürülebilir hale getirilir. O zaman da bu işler çözümlenir."

Kaynak: AA