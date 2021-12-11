Bakan Kasapoğlu milli bilardocu Murat Naci Çoklu'yu tebrik etti - Haberler Spor
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Bakan Kasapoğlu milli bilardocu Murat Naci Çoklu'yu tebrik etti

Bakan Kasapoğlu milli bilardocu Murat Naci Çoklu'yu tebrik etti
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Spor

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Mısır'da düzenlenen Dünya 3 Bant Bilardo Şampiyonası'nda, dünya ikincisi olan milli bilardocu Murat Naci Çoklu'yu tebrik etti.

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Mısır'da düzenlenen Dünya 3 Bant Bilardo Şampiyonası'nda, dünya ikincisi olan milli bilardocu Murat Naci Çoklu'yu tebrik etti.

Bakan Kasapoğlu'nun tebrik mesajı şöyle: "Mısır'da düzenlenen Dünya 3 Bant Bilardo Şampiyonası'nda, dünya ikinciliğini elde eden Murat Naci Çoklu'yu kutluyorum. Final müsabakasında kıyasıya bir mücadele sergileyen Milli bilardocumuz, dünya ikincisi olarak önemli bir başarıya imza attı. Milli sporcumuzu elde ettiği dereceden dolayı tebrik ediyor, kendisine katılacağı diğer organizasyonlarda başarılar diliyorum."


Demirören Haber Ajansı - Spor Haberleri

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